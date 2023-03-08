今起夜間減壓供水　高市府要求不可影響民生用水

為因應今（8）日起水情燈號改為黃燈夜間減壓供水，高市府副市長林欽榮在召開旱災應變會議強調，夜間減壓供水，是一種不影響民眾生活的節水措施，要先把水蓄存起來，以因應未來可能的持續乾旱。也請農水署加強灌溉管理，自來水公司留意安排管末及高地地區加水車或布設加水站供民眾取水，不可因減壓供水影響民生用水。
記者郭凱杰／高雄報導
林欽榮表示，去年到現在的雨量是30年來的新低，市府超前準備，早在去年11月就與水利署商討如何因應高屏溪水量可能持續降低，多元開發水資源方案。因此擇定在大泉淨水場附近鑿11口深井，加上伏流水及110年開鑿62口抗旱水井等每日有70～80萬噸的備援水源，配合調蓄澄清湖、阿公店、鳳山水庫與加強灌溉管理等節水措施，自來水供水穩定調控性。
另外，由於降雨持續偏低，水利局也與中央合作增鑿50口抗旱水井，每日再增13.2萬噸水源，將加速在4月20日前陸續供水，使旱季期間供水更有韌性。
水利局表示，因應水情實施黃燈夜間減壓供水，轄內鳳山及臨海水資源中心將增供再生水供工業使用，減少自來水用水量，提供自來水公司適時作全市自來水整體調控。另外6座污水處理廠增加放流水及深開挖建築工地抽出的地下水也已設置取水口，提供民眾灑水、澆灌等使用。呼籲市民養成節約用水習慣，隨時關緊龍頭，洗澡前段冷水回收利用、洗車改擦洗等節水習慣，以有限的水資源做最有效的運用。