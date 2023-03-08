租屋補貼2.0 林右昌：可解決房東刁難、申請流程問題
台灣高房價問題持續蔓延，內政部長林右昌日前拋出「住宅政策三支箭」，盼民眾租得起、買得起、住得起。針對租屋補貼過去成效受到質疑，內政部長林右昌今（8）日於立法院內政委員會答詢說，執行面遇房東刁難、申請不流暢等問題，都將在今年租屋補貼2.0方案得到解決。他也強調，租屋者不需要提供房東身分證，就可拿到租屋補貼。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今邀內政部與相關部會官員列席備詢。民眾黨立委陳琬惠質詢表示，據內政部房價負擔能力統計顯示，去年第三季全國房價與家庭所得比為9.8倍、雙北與台中更超過11倍，年輕人無力購屋，租屋成本由民間機構統計，北市租屋跟月薪比約3成5、新北市3成。
陳琬惠表示，上一版青年租屋補貼政策，花了300億預計可補到50萬戶租屋族；查詢執行率，目前六都佔83%、新北市6萬餘戶、台中5萬餘戶、桃園4萬餘戶，剛入社會單身青年約8.6%、社會弱勢3.9%，育有未成年3.7%，台灣青年人口約400萬都在租房，上次租屋補貼，到現在則僅56%。
林右昌答詢說，這問題他了解很透徹與清楚，因此也才有今年的租屋補貼2.0方案；去年補助27.7萬戶，但的確在執行面部分發現一些問題，包括房東刁難、申請流程等問題，都在今年2.0方案中，將對這些課題進行解套，預計今年執行成效會比去年好。
陳琬惠追問，目前房東申報率僅8%，必須根本面對。林右昌強調，現在租屋者不需要提供房東身分證，就可得到租屋補貼。