受邀日職開球！農委會推銷台水果 日方承諾採購5100公噸
今(8)日，農委會副主任委員陳駿季，在日本貿易業者Wismettac Foods公司、與西武職棒球團的邀請下，參加日本職棒西武獅與中日龍熱身賽，擔任開球貴賓，並向全場日本職棒球迷，介紹美味的臺灣鳳梨、香蕉與芒果。埼玉西武巨蛋球場社長奧村剛表示，日本消費者非常喜歡台灣水果，台日兩國棒球也有很多交流。Wismettac Foods公司社長辻川弘，則再次向陳副主委承諾，該公司於2023年將採購共5,100公噸臺灣鳳梨與香蕉，期盼持續深化台日友好關係。
記者林盈君/綜合報導
陳駿季副主委指出，2022年台灣水果外銷約3萬9千公噸，其中銷日數量約2萬公噸，占51%，日本已經取代中國大陸，成為我國水果外銷最重要的市場，尤其是鳳梨、香蕉、芒果、荔枝、柚子、椪柑、蜜棗等，都深受日本消費者的支持與喜愛。除了這些水果以外，農委會也持續與日本政府進行市場進入協商，希望將紅肉紅龍果、鳳梨釋迦、小果番茄等更多優質台灣水果出口到日本。
農委會指出，Wismettac Foods公司成立於1912年，是日本極具規模的果菜貿易業者，年營業額超過1,800億日圓，長期進口台灣香蕉、鳳梨及芒果等農產品，與我國農民團體及外銷業者關係密切。該公司辻川弘社長，於去年12月1日在東京與農委會副主任委員陳添壽簽署備忘錄，承諾自今年起，每年將至少採購3,500公噸臺灣生鮮鳳梨、1,500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨，將更多台灣優質水果介紹給日本及其他國家消費者。