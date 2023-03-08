蛋荒重災區！超過30店家貼「停蛋公告」：加錢想吃也不行
蛋荒問題愈演愈烈，民眾落入「買得到、買不到」兩派口水戰，農委會主委陳吉仲一席「改吃鴨蛋」的說法，更讓買不到雞蛋的民眾炸鍋。不只すき家（SUKIYA）停賣溫泉蛋商品、台南名店名東蛋糕沒蛋提早打烊，南投觀光工廠祭出限蛋令，還有網友整理出超過30家餐飲、店家「缺蛋公告」，證明許多店家都因雞蛋短缺影響營業。
記者黃韻文/綜合報導
行政院長陳建仁今（8）日受訪表示，國內供蛋已漸趨穩定，呼籲民眾不要搶購囤積。而農委會主委陳吉仲日前也提出買不到雞蛋可改買鴨蛋的建議，但顯然不被民眾接受，繼少吃鮭魚救石斑被抨擊「何不食肉糜」，這次又被網友開酸「何不食鴨蛋」。
不僅民眾買蛋不易，餐飲業也陸續發出「停蛋公告」，日前有夜市老店宣布「蚵仔煎不加蛋」遭網友出征刪文，不過宣布「停蛋」甚至「停業」的店家越來越多，台南名店「名東蛋糕」因為蛋荒被迫提早打烊，すき家（SUKIYA）停賣溫泉蛋商品，山嵐拉麵、麵屋雞金等人氣拉麵店，則是把溏心蛋換成鴨蛋或餛飩。
除了連鎖餐飲企業，網友還找出超過30店家的「停蛋公告」，包括皇家傳承牛肉麵停供滷蛋、溏心蛋、溏心牛肉麵，許多早餐店停供蛋料理，小吃店用其他食材代替雞蛋，餐盒店將水煮蛋改成有蛋白質的配菜，還有湯包店強調：「炒麵、湯麵一律不加蛋，加錢也不加」，甚至其他老闆明說就算加20元、加30元也買不到，至於雞蛋糕店則只能直接關門暫停營業。