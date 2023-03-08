免排隊！老饕曝炸醬麵「隱藏吃法」　這樣煮夭壽好吃　

蛋荒重災區！超過30店家貼「停蛋公告」：加錢想吃也不行

▲全台蛋荒！超商茶葉蛋成為缺蛋指標之一，部份門市採配額販售，太晚去可能只剩滷汁。（圖／記者黃韻文攝）
▲全台蛋荒！超商茶葉蛋成為缺蛋指標之一，部份門市採配額販售，太晚去可能只剩滷汁。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

蛋荒問題愈演愈烈，民眾落入「買得到、買不到」兩派口水戰，農委會主委陳吉仲一席「改吃鴨蛋」的說法，更讓買不到雞蛋的民眾炸鍋。不只すき家（SUKIYA）停賣溫泉蛋商品、台南名店名東蛋糕沒蛋提早打烊，南投觀光工廠祭出限蛋令，還有網友整理出超過30家餐飲、店家「缺蛋公告」，證明許多店家都因雞蛋短缺影響營業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院長陳建仁今（8）日受訪表示，國內供蛋已漸趨穩定，呼籲民眾不要搶購囤積。而農委會主委陳吉仲日前也提出買不到雞蛋可改買鴨蛋的建議，但顯然不被民眾接受，繼少吃鮭魚救石斑被抨擊「何不食肉糜」，這次又被網友開酸「何不食鴨蛋」。

▲遼寧夜市40年老店，在粉專公告「即將斷蛋，下週一起蚵仔煎可能沒蛋加」，並無限期停賣蛋煎、蛋花湯、滷蛋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遼寧夜市40年老店日前公告即將斷蛋、蚵仔煎不加蛋，遭到網友出征刪文。（示意圖／記者蕭涵云攝）
不僅民眾買蛋不易，餐飲業也陸續發出「停蛋公告」，日前有夜市老店宣布「蚵仔煎不加蛋」遭網友出征刪文，不過宣布「停蛋」甚至「停業」的店家越來越多，台南名店「名東蛋糕」因為蛋荒被迫提早打烊，すき家（SUKIYA）停賣溫泉蛋商品，山嵐拉麵、麵屋雞金等人氣拉麵店，則是把溏心蛋換成鴨蛋或餛飩。

除了連鎖餐飲企業，網友還找出超過30店家的「停蛋公告」，包括皇家傳承牛肉麵停供滷蛋、溏心蛋、溏心牛肉麵，許多早餐店停供蛋料理，小吃店用其他食材代替雞蛋，餐盒店將水煮蛋改成有蛋白質的配菜，還有湯包店強調：「炒麵、湯麵一律不加蛋，加錢也不加」，甚至其他老闆明說就算加20元、加30元也買不到，至於雞蛋糕店則只能直接關門暫停營業。

▲網友找出超過30店家「停蛋公告」，說明雞蛋短缺對餐飲的衝擊影響。（圖／翻攝畫面）
▲網友找出超過30店家「停蛋公告」，說明雞蛋短缺對餐飲業的衝擊影響。（圖／翻攝畫面）

38婦女節優惠！四超商咖啡包：珍奶買1送1、拿鐵買10送10

哪裡有蛋？「蛋蛋前線支援地圖」上線　紅色代表買不到

經典賽／中華隊今首戰巴拿馬！運彩下注「7玩法」懶人包

辦護照排爆了！網路預約注意　13日起全改至第二收件場所

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀