王彩樺罕曬「3母女同框照」！超強基因美翻網：全家女神
女星王彩樺不僅有「台灣濱崎步」的稱號，更被鄉民們封為「國民岳母」，因為兩個女兒都擁有超高顏值，時常引起網路熱議，近日王彩樺又曬出和兩個女兒的合照，姐妹倆清秀五官搭配清新氣質，簡直仙氣滿點，照片曝光後立即讓網友們大讚：「一家子都是女神！」
記者賴禹妡/台北報導
王彩樺昨（7）日在臉書曬出母女3人合照，只見姊妹倆坐在下方，清秀五官散發出仙氣，甜美笑容更是藏不住清純氣息，而王彩樺則是站在兩人中間，緊靠著女兒們比出YA手勢，她也在貼文處感性寫下：「愛妳們是我這輩子最快樂&最幸福，我的大公主&小公主，因為有妳們媽媽也成長了，謝謝妳們體諒媽媽的工作，感恩寶貝的女兒，愛妳哦。」
美照曝光後，網友紛紛大讚3人的高顏值，「都好漂亮了喔，眼睛神韻都好像爸爸喔，其他的都像彩樺姐啦，總合體起來都是大大大美女呦」、「一家子都是女神」、「三姐妹無誤」、「最美的皇后及最漂亮的二位小公主，看了眼睛會發光」、「三位都很水」、「母女三人超高顏值」、「三個母女都是漂亮美女孩」、「三位美女超美的」、「母女三人好漂亮」。
也有不少人認為，王彩樺的凍齡美貌，讓她和女兒們站一起，根本就是三姐妹，「三位好像是姐妹！都很漂亮」、「哪來的媽媽？明明就是三姐妹，只是中間那個比較活潑開朗」、「只看到三位仙女，沒有看到什麼媽媽，仙女下凡了啦」、「太不科學了，媽媽怎麼那麼年輕」、「媽媽美，女兒也美，像個三姐妹」、「超美的閃亮三姐妹」。