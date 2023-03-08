環球科大惡性扣薪5次被罰165萬！高教工會籲解聘校長

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林柏儀說，環球科大為此已被教育部開罰5次、罰鍰達165萬後，校長等行政團隊卻依然故我，毫無改善的行動，甚至不理會教育部的裁處。
民國109年立法院「教育部辦理私立大專校院積欠教師薪資作業機制報告」指出，當教育部裁處學校罰鍰，並再度限期學校於10天內改善而學校屆期仍未改善者，「經第2次裁罰者，教育部將研議依私立學校法第43條規定辦理，並依同法第55條規定審視扣減學校獎補助及做為列入專案輔導學校之參據。」
林柏儀說，截至今天為止，教育部已經累計裁罰環球科大5次，面對環球科大置之不理的態度，為何不直接逕予解聘校長？實在不明白教育部有什麼顧忌？盼教育部能切實執行立法院通過的法令。
環球科大幼保系助理教授陳柏年表示，學校在2020年第一次違法減薪，經過教師抗爭後，10月多還款，沈健華不只不怕教育部，也不怕勞動部，在2020年12月阻撓工會開會，被勞動處裁處，到2022年學校又丟包8位外籍生，也是沈健華做出來的，到今年8月起，又再次違法扣薪，簡直是土匪、強盜行為，希望沈健華能下台。
環球科大公共事務管理所副教授王憲斌說，教育部曾在立法院報告學校欠薪處理的SOP，說明第二次裁罰要動用私校法規定，針對行為人、校長進行解聘作業，環球科大已經被連續裁處5次，但教育部後續卻沒有遵守規定解聘，希望能捍衛高教尊嚴。
教育部今天由技職司副司長柯今尉出面接受陳情表示，環球科大去年財務不佳，被列為專輔學校，學校才與教師們協商學術研究費打折，學校如果有錢，沒發給教師當然可惡，但環球科大確實就是沒錢了。但依教師待遇條例，若教師不願意接受，學校就不能打折，因此教育部已依法對學校開罰5次。
柯今尉說，環球科大專案輔導期限為今年5月31日，若教師想要拿到全薪，最快的方式是請學校申請停招，停招後解散董事會，停招到停辦1年間，退場基金就會進駐墊付教師薪資，但退場基金只墊付學校停招、停辦後的事宜，停招前積欠的薪資，必須於學校解散清算後歸還。或是5月底沒解除專輔，教育部也會命停招、解散董事會、撤換校長；去年中州科大、台首大等兩間專輔學校便認為不要再虛耗、主動申請停招，現在發薪均正常。