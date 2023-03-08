疫後特別預算初審　朝野無共識、全案保留送院會協商

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國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人表示，行政院長陳建仁曾言，為將經濟紅利稅收增加，普惠給全民，行政院提出普發現金6000元，然而，此金額僅占紅利稅收三分之一的額度，顯有美中不足，應將金額提高至每人1萬元，其他非急迫性編列在113年、114年分配預算，改移納入該年度公務預算編列。
民進黨立委沈發惠則建議，疫後振興方案聚焦於普發和精準補助兩層面，若大家對提案無共識，應先行保留，最後再來處理。
另外，針對經濟部編列新台幣500億元預算挹注台電公司，國民黨、民眾黨、時代力量立委今日提案反對，賴士葆等人指出台電去年與今年虧損合計共5460億，雖然經濟部與台電將此歸因於國際燃料價格大漲，但歸根究底仍是政府能源政策模式變更所致，為避免虧損撥補來源多元，不利管制滋生弊端，應於普通公務預算統一專案檢討，而非藉機到處要錢，彌補赤字衍生管制困擾及人力浪費，因此提案刪減至200億。
國民黨立委林為洲等人則表示，台灣因不使用核電，替代再生能源及燃氣機組發展也不如預期，導致國內面臨電力缺口、南北電網失衡、國家能源安全危機等問題，更歷經幾次全國大停電，此次特別預算雖補貼台電虧損，但電力政策問題未解決，虧損問題也依舊無解，故建議全數減列。
時代力量立委邱顯智等人也指出，如此巨大的財務缺口，如何適時補足，同時也避免持續拖累台電正常營運，未見經濟部提出計畫，因此建議凍結本案所列預算的15%。
聯席會議審查疫後特別預算案結果顯示，立委未達共識，故由聯席會議主席、民進黨立委林楚茵最後宣告，全案保留送立法院會朝野協商處理。