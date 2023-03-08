P助陪喝下午茶！7-11買紅茶、奶茶送「卡娜赫拉超Q周邊」
春天即將到來，台灣麒麟推出「春FUN遊Chill」活動，從今（8）日開始，只要於7-11選購「午後の紅茶」全系列商品任五瓶，奶茶紅茶可混搭，就可獲得日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯或陶瓷盤，讓粉色兔兔、P助陪你一起享受午後時光！同時，日本百年和菓子名店「幸堂蛋糕」，與艾絲樂小兔 Esther Bunny 聯名，推出「牛奶蛋糕」及「香蕉蛋糕」兩個口味新包裝，限定包裝全球只在7-11買得到，下午茶使用可愛下午茶杯盤配上精緻糕點，瞬間療癒上班的煩悶心情。
記者鍾怡婷/綜合報導
自3月8日起，於7-11購買KIRIN「午後の紅茶」奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶、微糖奶茶任五瓶，即可免費獲得「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤乙個，讓粉紅兔兔與P助陪你一起享用餐桌美食，每一口都幸福滿點，杯盤一共四款，數量有限、送完為止！
現在到7-11購買KIRIN一番搾及淡麗GREEN LABEL啤酒500ml四入組或350ml六入組，還可享85折優惠；再加價NT$159元，還可輕鬆入手露營好物，有舒適的扶手露營椅及輕巧手提箱，再配上沁涼暢快的KIRIN啤酒，春天出遊就是要chill嗨嗨！
同時，日本「幸堂蛋糕」首度與韓國艾絲樂小兔聯名包裝，即日起全台 7-11獨家販售，新品優惠原價每件199元，第二件現折100元，每包有10顆入，平均每顆不到15元，放在家中點心櫃或辦公室抽屜隨時享受省荷包下午茶！一口咬下綿密的蛋糕體與長野縣牛奶新鮮現烤香氣融入口中，難怪對甜點非常挑惕的日本人也難以抗拒這個滋味。