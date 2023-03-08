美Fed放鷹！新台幣重貶1.96角收30.79元 創逾3個月新低
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會暗示利率可能升得更高、維持更久，市場憂心聯準會3月下旬可能升息2碼，美股重挫，美元指數衝3個月新高，亞洲主要貨幣兌美元也嚇趴，新台幣兌美元今（8）日終場收30.79元，重貶1.96角，也是去（2022）年12月1日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量15.02億美元。
記者顏真真／台北報導
鮑爾在出席國會首場聽證會時提到，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使3月聯邦準備理事會（Fed）決策官員思考更積極調高利率，最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，將準備加快升息步調。
鮑爾此話一出，美元指數衝高已逼近106，亞洲主要貨幣兌美元趴軟，韓元今日收貶在1321.40兌1美元，日圓兌美元亦貶至137.49價位，人民幣中間價也大貶，離岸人民幣兌美元則小升來到6.9797價位。
至於新台幣兌美元今日也開低走低，一開盤就跳空重貶1.06角，以30.7元開出，在台股盤中跌逾百點，外資在台股賣超並匯出，加上亞幣兌美元也趴軟，新台幣也一度貶至30.796元、大貶了2.02角，即便台股跌幅收斂，終場小跌39.69點，但外資在台股仍賣超逾164億元，終場新台幣還是重貶1.96角，收在30.79元兌1美元，為去年12月1日以來收盤新低價，去年11月30日收盤價30.902元。