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財經小辭典／老年CPI是什麼　為何主計總處要編列？

▲超高齡社會將至，各界都在關注國家究竟有何對策？行政院主計總處正著手試編老年CPI，盼能精準反映老年家庭所負擔的物價壓力。（示意圖／NOWnews資料照）
▲超高齡社會將至，各界都在關注國家究竟有何對策？行政院主計總處正著手試編老年CPI，盼能精準反映老年家庭所負擔的物價壓力。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

超高齡社會將至，各界都在關注國家究竟有何對策？行政院主計總處正著手試編老年CPI，盼能精準反映老年家庭所負擔的物價壓力，然而，過去曾於1996年至2002年，共計編佈7年的老年CPI，此次重啟試編是希望隨著老年趨勢，透過技術上的精進與資料上的突破，有效發揮其參考價值，為政策的擬定帶來幫助，造福社會。

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CPI（Consumer Price Index），也就是「消費者物價指數」，又稱為「居民消費價格指數」、「綜合消費物價指數」，是評估通膨或用來衡量民生物價波動的指標，新聞媒體上常看到的通膨率，即為CPI年增率。根據主計總處的定義，CPI是衡量「一般家庭」購買消費性商品及服務價格水準的變動情形。

近年來，由於老年人口逐年飆升，加上國發會曾推估，台灣將在2025年進入「超高齡社會」，老年家庭消費結構也可能與一般家庭有所不同，因此主計總處計畫試編老年CPI，進一步了解高齡家庭所面臨的物價壓力。

主計總處主計長朱澤民8日向《NOWnews今日新聞》證實，會於國民所得統計評審委員會上提出「試編老年CPI」，並交由委員討論其可行性。事實上，台灣自1996年起後的幾年曾經試編、且公布過老年CPI，但後因數據結果差距微小，僅比一般CPI相差0.1%，當時評審委員會決議不必再進行此項數據的編佈。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰也在接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，過去老年CPI曾於1996年至2002年，共計編佈7年，當年65歲以上人口大概只佔台灣總人口約8%，相比今年1月內政部公布的數據17.62%相差甚遠，然而，台灣高齡化已是趨勢，加上以當時的人口結構來說，老年人口佔比超過7％，就已開始引發關注，「對那個時候的台灣來說，這個數字並不低，因此當時開始有一些聲音，希望主計總處試編看看。」

過去老年CPI經歷的7年編佈期，是以1996年的消費結構作為群數基準年，即使當時老年的居住支出比重將近4成，醫療保健也有6%，皆遠高於一般家庭，但即便上述兩類權數再高，其波動卻相對穩定，因此影響CPI效果不明顯。但食物類及交通類價格波動大，但無論是一般家庭，抑或是老年家庭，食物類權數高，因此當時編佈的老年CPI與一般CPI差距不大。

蔡鈺泰提到，主計總處在這幾年也稍微試算過老年CPI，雖然沒有對外公佈，且試算結果也同樣與一般CPI差異不大，但畢竟老人族群比重不斷攀升，因此認為仍然有試編的必要，只是在技術實務上需關注是否有改進的空間，因為要突破資料的編算確實是個難題，例如「如何定義高齡家庭」，以及「如何在有老人、青壯年、小孩等的家庭結構中，凸顯出高齡者的負擔」等。

目前對於高齡家庭的可能定義包括，經濟戶長即家庭收入核心來源者為65歲以上的老年人，或是家庭組成結構中，有1名或1名以上的老年人等。

主計總處專委曹志弘接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到指出，主計總處正多方蒐集資料，參考美國、日本等多國的編制方式，目前美國仍處試編階段，日本則已對外公布。他表示，台灣老年人口比重愈來愈高，勢必須關切其消費成本的變化，至於能否從整體編算的細部資料中，獲取更多的訊息，要等編了才曉得，希望資料出來最起碼可以代表一些經濟現象，並精準反映老年負擔的輕重，發揮其參考價值，屆時也可望為政策的擬定帶來幫助。

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