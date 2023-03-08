溫暖好天氣只到週末！下週冷氣團不好惹 最冷時間點出爐
台灣各地繼續維持多雲到晴的溫暖穩定天氣！中央氣象局表示，明（9）日還是有「輻射冷卻」的作用影響，竹苗和中南部地區清晨溫度較低，但白天回溫快速，各地高溫都可來到攝氏25度或以上，類似天氣型太會持續到週六（3/11），下週日（3/12）水氣增多，北部和東半部降雨機率提高，下週一（3/13）受到冷氣團影響，氣溫急劇下墜，預期下週一晚上至下週二（3/14）清晨，台南以北地區低溫僅有攝氏12至14度，空曠低區還會再低攝氏1至2度，請民眾做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘表示，明日氣溫與今（8）日類似，清晨較寒冷、白天較溫暖，北部和中部低溫攝氏14度、南部攝氏16度、東部攝氏17度，白天高溫部分，北部和東部攝氏25度、中部攝氏27度、南部攝氏28度，台灣各地及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。
趙紘補充，北台灣明日因為有一些中層水氣移入，因此明日白天雲量會稍稍增多，但並不會造成顯著的降雨，趙紘提及，類似的天氣型態持續到週六，下週日白天水氣增加，除了東半部外，北部也會有一零星飄雨出現，到了下週一因為冷空氣增強，中部山區也會出現一點雨勢，請民眾特別留意。
至於下週的冷氣團狀況，趙紘指出，目前這波冷空氣強度介於「強烈大陸冷氣團」和「大陸冷氣團之間」，下週一侵襲後入夜降溫明顯，一直到下週二清晨是最冷的時間點，台南以北和宜蘭地區僅有攝氏12至14度，其它地區落在攝氏15至16度，空曠地區更低，但預報上仍有一些變動的可能，民眾務必最好禦寒準備。
此外，今日是WBC世界棒球經典賽預賽首日，老天爺也很賞面子，稍晚中華隊碰戰巴拿馬隊的賽事天氣體感舒適，降雨機率0%，不過入夜後的溫度和下午偏熱的氣溫也稍大的落差，若有到場的球迷記得多帶衣物，小心著涼，一起為中華隊加油！