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女友為蒐證「忍發燒」讓邪教主性侵！97分鐘變態音檔曝光

▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析涉嫌性侵百名女性，其中一名來自香港的受害者葉萱出面指證。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析涉嫌性侵百名女性，其中一名來自香港的受害者葉萱出面指證。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）

記者賴禹妡/台北報導

Netflix紀錄片《以神之名 信仰的背叛》近期才剛上映，立即造成網路熱議，當中揭開韓國邪教「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석）性侵眾多女教徒的惡行，而來自香港的受害者之一葉萱（韓文名：鄭秀晶）也出面指證，7日該案進行第4次開庭，葉萱前男友A男以證人身份出庭幫忙作證，更多案件細節隨之曝光，全案預計在本月底或下月初審問受害者。 

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▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒，男星方力申女友葉萱也受害。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒，惡行近日透過Netflix紀錄片《以神之名 信仰的背叛》被公開。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
綜合韓媒報導，7日鄭明析涉嫌性侵案在大田地方法院第12刑事部第4次開庭，葉萱前男友A男出庭作證，表示自己在2021年5月當兵期間認識葉萱，並與她展開遠距離交往，在交往期間透過女方得知，她在車內、月明洞建築物、更衣室等地都有遭到鄭明析性侵。 

A男指出，曾聽過葉萱說鄭明析是彌賽亞，因此不能拒絕對方的惡行，在他得知女友要和鄭明析做「最後道別」後，建議葉萱錄音留下證據，這才透過他將長達1小時37分的錄音檔交給警方。

▲葉萱遭韓國邪教「攝理教」教主鄭明析染指。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲葉萱遭韓國邪教「攝理教」教主鄭明析染指。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
葉萱在紀錄片中控訴，即使她打新冠疫苗正在發燒，鄭明析仍強迫她發生性行為，錄音檔內容也錄到鄭明析親口說「抱我，抱緊我，說妳會永遠愛主」，甚至一邊拍打一邊稱葉萱臀部很大、自己高潮50次等不堪入目的言語，葉萱透露，她在2018年到2021年間被性侵了17次。 

而鄭明析的辯護律師則稱該錄音檔並非原件，因此不具證據能力，也質疑A男為何在知道女友遭性暴力後，沒有建議對方採集DNA當證物，對此A男解釋，葉萱當時處於精神十分混亂的狀態，沒有餘力舉報鄭明析，是在周遭親友協助下才報警。針對蒐證方面，檢方則認為，普通人面對這種狀況，很難提出採集DNA的建議。 

▲葉萱公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲葉萱公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
鄭明析辯護律師強調，該部Netflix紀錄片播出後，此案造成極大轟動，引起全民關注，但同時法庭也該遵守無罪推定原則，並要求法院給予充分時間準備，以便行使防禦權。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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