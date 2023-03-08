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澄清絕未歧視女性　曾銘宗：盼外界別故意扭曲抹黑

▲曾銘宗日前質詢莊翠雲，稱陳建仁「為女性而女性」延攬入閣，引發性別歧視爭論，曾銘宗今則澄清他沒有歧視，盼外界別故意扭曲。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲曾銘宗日前質詢莊翠雲，稱陳建仁「為女性而女性」延攬入閣，引發性別歧視爭論，曾銘宗今則澄清他沒有歧視，盼外界別故意扭曲。（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

立法院國民黨團總召、國民黨立委曾銘宗日前於立法院質詢財政部長莊翠雲時，直言行政院長陳建仁「為女性而女性」，才延攬莊翠雲入閣。此言一出，引發綠營批評涉及性別歧視。對此，曾銘宗今（8）日澄清，他尊重莊也並無歧視，盼外界不要故意扭曲抹黑。

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曾銘宗日前質詢莊翠雲指出，99%的人不認為莊翠雲會升任財政部長，陳建仁是為女性而女性，「你膽子也很大，你也敢接」，蔡政府與陳內閣用人不講專業、極度誇張。不過，曾銘宗也表示，若質詢過程莊感到不舒服，他願意先表達抱歉之意。

雖曾銘宗第一時間已致歉，但仍引來民進黨、時代力量立委不滿，質疑言論涉及性別歧視。眼見風波不斷延燒，曾銘宗今指出，他從政多年，首重專業能力及性別平等，唯有專業能力才能為國家社會帶來具體貢獻，有效照顧更多人民，因此不分男女，他從未歧視女性，請外界不要故意扭曲抹黑。

曾銘宗以三點說明，一、3月3日立法院總質詢「疫後特別預算案」，質詢陳建仁、 莊翠雲，是要凸顯陳內閣改組，用人不講專業！將無法面對未來嚴峻的經濟挑戰，也無法為人民帶來溫暖堅韌的保障；二、財政部何等重要？財政部掌管國家財政大權！財政業務非常繁重！ 唯有具備完整經歷、專業能力，才能成為一位稱職的財政部長！綜觀財政業務，50%是稅務政策、行政，30%是國庫、公股管理，20%是國產及關務，莊翠雲長期經歷都在國產業務，真的憂心無法勝任財長職位。

三、回顧3月3日質詢過程，他質詢「陳院長為女性而女性」，是1月30日行政院秘書長李孟諺表示「提升女性閣員比例」是陳內閣組閣四大原則之一，行政院記者會也一再強調該項原則，因此本席質詢 時引用該講法，並無歧視莊翠雲之意。

曾銘宗說，質詢同時，他也主動說明 「假設莊部長認為不舒服，在此表達抱歉之意。」，儘可能顧及莊翠雲心理感受。3月6日莊對此表示「對於立委在國會殿堂上的質詢，我們都給予尊重，也謝謝朝野立委對我的支持。」。 期望莊做好財政部長，為國家社會做出重大貢獻。

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