▲ 年販目標 12,000 台！MG HS 增列 2.0 渦輪四傳車型，正式售價 106.9 萬起

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MG Taiwan總經理陳宗裕表示:「今日上市的 HS 2.0T AWD 旗艦版同樣物超所值充滿競爭力，在此特別感謝每位車主的支持，讓 MG 這個新品牌獲得不錯的開局，未來我們將持續豐富MG的產品陣線與精進服務品質，同時今年也將首要目標全力放在拓展全台經銷服務網絡，與縮短已下訂車主候車時間。MG Taiwan 將一步一腳印持續擴展並深耕台灣，以實際行動來贏得廣大消費者的信任。」
全新 2.0T 配置賦予更上層樓的駕馭體驗
全新上市的HS 2.0T AWD旗艦版，採用MEGA Tech 2.0T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力223ps /5,300rpm與最大扭力37.8kgm/2,000~4,000rpm的動力輸出，搭配換檔順暢的MEGA Tech 6速DCT濕式雙離合器變速箱，加上可對應5種Drive Mode多重駕馭模式的配置(Super Sport / Sport / Normal / Eco / Custom)，以及AWD智能四驅系統的加持，不僅賦予車主隨心所欲更上層樓的加速體驗，完美的配置放眼同級更是最高性價比。
AWD 旗艦版智能四驅
此次HS 2.0T AWD旗艦版所標配的AWD智能四驅系統，可於0.1秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，針對急加速與彎道除了能創造絕佳的循跡性與維持車輛平衡，面對非平整、濕滑等路況，還可以適時調整四輪輸出動力，避免車輛打滑情況發生；此外AWD智能四驅系統可結合手動Lock鎖定功能，讓車輛在時速60km以內能夠強制切換四輪驅動模式，加上既有的HDC陡坡緩降控制系統，成為車主攻克off-Road惡劣路況的最佳利器。
跑格外觀吸睛奪目 運動氣息展露無遺
全新HS 2.0T AWD旗艦版在外觀造型上依然搶眼奪目，霸氣的直瀑式水箱護罩巧妙融合承載百年歷史的八角形經典MG廠徽，前衛的車身線條帶出動感的設計語彙，加上全車LED燈組、Trophy套件、鍍鉻雙出尾管、19吋戰斧式輪圈以及紅色運動卡鉗的完美點綴，讓充滿運動氣息的HS 2.0T AWD旗艦版成為路上不容錯認的吸睛焦點！
承襲優良血脈沒有選配只有滿配
在內裝部份，HS 2.0T AWD旗艦版承襲HS車系優良血脈，持續給予車主媲美進口豪華車的高質感內裝佈局，除了標配超越同級的雙前座電動一體式賽車椅(附加熱功能)，以及256色環艙氣氛燈外，更在車門、中控台、中央扶手等處選用高質感皮質與軟質料件交織鋪陳，加上三輻式含Super Sport按鍵的方向盤與銀翼式電子排檔桿賦予的戰鬥氣息，完美營造出性能與典雅兼具的座艙氛圍。
擁有2,720mm長軸距優勢的HS 2.0T AWD旗艦版，不僅賦予每位乘客寬敞舒適的乘坐空間，後座椅背還可以有五段角度調整以及椅背傾倒功能，加上標配的防夾電動尾門，讓舒適空間與實用機能得以完美結合。HS 2.0T AWD旗艦版更將BOSE劇院級環艙音響、超大面積的沉浸式全景天窗列為標準配備，誠意獻上令人愉悅的移動饗宴。
標配 Level 2 智慧駕駛輔助系統
安全向來不容妥協，HS 2.0T AWD旗艦版同樣標配高規格Level 2等級的主動安全科技，其搭載的MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA車道保持輔助系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能。被動安全部分，在A、B柱等重點結構採用1500MPa以上超高強度鋼材，並且四個車門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度，同時還標配了360
MG Taiwan 深耕台灣積極打造更完備的全台經銷網絡
MG Taiwan今日同步對外發表未來展望，除了持續優化購車體驗與保修服務、維持透明化成交條件，以及宣告未來一年將發表一輛全新車款的計畫外，目前也正緊密協調中華汽車提高生產產能，並預計今年6月份起每月交車量將突破千台大關，全力縮短已下訂車主候車時間；此外在全台經銷網路部分，MG Taiwan將與經銷商攜手積極拓建全台服務據點，預計今年(2023)設立全台22個展示中心與26間服務廠，於2024年達成30個展示中心與32間服務廠擴點計畫，朝向全台5年之內50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。
3 月 11 日正式進駐全台 MG 展示中心 敬邀蒞臨賞車試乘
MG官網將於3月8日(今日)下午15:00開始線上訂車與預約試乘服務，並預計今年6月開始首批交車，同時全新上市HS 2.0T AWD旗艦版共提供閃亮大器的電掣白、熱血奔騰的風馳紅，以及低調霸氣的掠影黑三種車色供消費者選購。而HS 2.0T AWD旗艦版也將於3月11日起正式進駐全台MG展示中心提供賞車服務，4月1日起開啟展間試乘服務，MG Taiwan敬邀喜愛MG HS的車迷朋友蒞臨全台MG展示中心。