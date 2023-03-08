警消、衛生、環保等局處「缺工」700人？北市府：非事實
民眾黨台北市議員陳宥丞昨日表示，除了「缺蛋」議題外，台北市政府目前也面臨「缺工」的現象，除了警消缺額近347人、衛生局缺額165人外，環保局與建管處也分別缺額95人及81人。對此台北市政府方面澄清，缺額與去年同期相較，主要為執行中央社安網計畫增加約聘人力委託本市就業服務處公開甄選中，其餘未有顯著差別。
記者丁上程／台北報導
北市府方面表示，各類人員進用應依相關人事法令規定辦理，市府衛生局、環保局、建管處及都更處缺額，均已提列各類公務人員考試用人計畫僱用職務代理人，或委託本市就業服務處辦理約聘僱職缺公開甄選作業、儲備清潔隊員分發及儲備駕駛甄試作業及透過業務委外等方式，積極採取遴補措施，加速人力進用。
至於警察局及消防局因受疫情影響，北市府表示，110年一般警察、消防特考延至本年4月分發人員優先派補人力緩解人力缺口，又因警察人員人事條例第11 條規定，職務等階最高列警正三階以上，應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格及相關職務歷練，爰為因應法令致有缺額情形。
北市府表示，團隊以效率為最高指導原則，為加速推動市政，因此各局處皆積極辦理人力進用或採行替代人力方式，以加速職缺遞補，因應市政業務推動需要。