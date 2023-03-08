T1／支持兄弟倆追夢　林任鴻、林秉聖稱讚媽媽像「輔助」

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截然不同的籃球路 媽媽丁微娥付出相同且滿滿的愛
T1聯盟首對兄弟檔林任鴻、林秉聖，兩人有著截然不同的籃球路，哥哥「小林」林任鴻身高194公分，畢業於籃球名門南山高中及台灣師大，亦入選U16也拿過HBL冠軍，而身高僅186公分的弟弟「大聖」林秉聖，出身自強恕高中與文化大學，高中時期不是陣中主力，大學時期又正逢球隊降級，籃球路走起來不如哥哥那麼順遂。
「他們一高一矮，一個像爸爸、一個像我，很多人都不相信他們是親兄弟！」林任鴻與林秉聖的媽媽丁微娥女士說。「儘管我和我先生並沒有運動底子，但是我們週末都會帶這兩個好動的兒子往戶外跑，沒想到他們有志一同，對籃球情有獨鍾。」
林任鴻、林秉聖兄弟倆加入籃球校隊後，丁微娥就成為最強力的後盾，不辭辛勞的一手包辦三餐，媽媽的好手藝讓他們營養充沛，甚至到現在，弟弟林秉聖放假回家都還會特地向媽媽點餐，想喝媽媽招牌的湯品來解饞，補充能量。
丁微娥表示，兄弟倆都很正向樂觀，哥哥讓人放心、也有責任感，弟弟則是因為身型較矮小，在求學階段比較辛苦，也常常經歷低潮，所以我也需要花多一點心思在他身上，但不管有多忙碌，兄弟倆的比賽我都會到場加油，我不想錯過他們的每一場比賽！
媽媽勉勵撐過難關就像打敗大魔王 林氏兄弟：媽媽像遊戲裡的輔助角色
因應T1聯盟成立，林任鴻加入高雄全家海神，隨即獲得總教練喬伊斯的信任，他也沒有辜負教練的期待，本季場均出賽24分58秒，繳出8.6分2.2籃板2.1助攻1.2抄截的好表現；林秉聖則是自NBL返台加盟新北中信特攻，展現價值，一舉拿下抄截王及年度最佳防守球員，並入選年度防守第一隊。
兩兄弟分屬不同球隊，也常常上演對決戲碼，爸爸媽媽常常坐在特攻加油特區，但兩邊都支持、毫不偏心，只要兄弟任一人有好表現，都會不吝嗇拿起加油毛巾應援。只是不管球場上廝殺的有多激烈，比完賽後，全家人一定會一起吃飯，分享生活近況。
林任鴻與林秉聖的籃球路，無論是光榮時刻還是挫折坎坷，背後總會出現相同的身影—媽媽丁微娥，談及兄弟倆的低潮，媽媽回憶起林任鴻在高中時曾經歷橈骨骨折的煎熬，24小時如看護般照顧，還需觀察哥哥心理上的變化。而弟弟林秉聖無法融入球隊，心情低落時，自己除了需要釐清問題所在，還得隱藏擔心，告訴大聖不能半途而廢。
媽媽丁微娥說：「我能做的，也是大多數媽媽會做的，照料他們的生活起居，關心他們有沒有吃飽睡好，告訴他們要撐過這次難關，就像遊戲裡總會打敗大魔王一樣。」
林任鴻與林秉聖也不約而同說：「媽媽像遊戲裡的輔助角色。」媽媽在我們的籃球路上從沒阻止追夢，她時而扮演經紀人溝通協調，時而擔任心理諮商師，成為我們安定的來源，時時刻刻支持著一路破關斬將的我們。「媽媽辛苦了，有你做我們的後盾真好！」林氏兄弟說。