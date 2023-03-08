茶飲加鍋燒超絕配！業者推複合店型搶商機

疫情解封後，餐飲市場戰雲再起，高雄起家的茶飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，並選擇進軍南台灣業績首屈一指的台南新光西門店，今(8)日正式試營運，除祭出五天的限量優惠，另為慶祝國際婦女節，當天再加碼贈送「彩蛋」回饋女性消費者。
記者陳美嘉／綜合報導
連鎖品牌湯尼台南區營運長田孟軒表示，湯尼紅茶走英式紅茶風的路線凝聚一群死忠消費者，去年底新冠疫情逐漸趨緩，百貨人潮回籠，為了在競爭激烈的茶飲市場異軍突起，另外開發「湯尼鍋燒」品牌，產品有8款湯尼鍋燒麵、海產粥及飲料，可同時滿足顧客餐、飲需求。
為了慶祝「湯尼鍋燒」首家分店試營運，特別推出促銷優惠活動，3/8至3/12單點原味鍋燒麵，不附小菜及飲品，每碗只要銅板價50元，每天限量前20名。由於試營運首日適逢婦女節，為了與廣大女性共同歡度這個特殊的日子，3/8當天前20名女性消費者再多贈送兩顆蛋，讓大家在這波蛋荒中享有小確幸，也成功吸引眾多消費者前往。
業者表示，湯尼鍋燒除了插旗台南新光西門店，也將分別於3/27在高雄左營高鐵站新光百貨彩虹市集4F、4/14在高雄漢神百貨成功店B3再新增兩個據點，另屏東環球購物中心也主動招手邀約入櫃，透過遍地開花的拓點行動，有信心將發源於台南的鍋燒麵推廣成為台灣代表性的平民美食之一。