婦女節關注月經平權　小紅帽登國際舞台：讓世界看見台灣

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月經平權已成為近來全球關注的重要人權議題，適逢3月8日婦女節，小紅帽便以「創新與多元」及「國際政策」推動月經平權為題，在NGO CSW 67主辦其中兩場論壇，並邀請包括立法委員林靜儀、烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi、美國NFTampons創辦人Feranmi Fakorode、國際YouTuber月經教育家Kim Rosas，以及PERIOD.、Pandemic Periods等，多位在全球推廣月經平權的國際非營利組織與會。
隨著現代科技發展，社會倡議方式也持續演進，以「創新」、「多元」為題的論壇當中，便有多名關心月經議題，並運用創新方法進行倡議的專家到場分享，從教育、商業、藝術、社群媒體等面向切入，交流在全球各地發起月經平權運動的經驗。
其中月經教育家 Kim Rosas便是在Instagram、TikTok等社群平台上，發布短影音分享月經量杯、月經碟片等生理用品的使用操作及清潔指引，吸引全球上千萬人關注。透過大眾熟悉且便利的媒介，將月經教育以新穎、有趣的方式，深入人們的日常生活。
另外，在元宇宙概念興起後，所帶起的NFT熱潮，也成為倡議月經平權的一個渠道。NFTampons創辦人Feranmi Fakorode將各式棉條圖樣製作成NFT，任何實際的支持，都可以在虛擬世界中，獲得獨特的NFTampons，以不同的形式，吸引更多人參與消除月經貧窮的行動，一同加入倡議月經平權的運動中。
除了分享多元的創新行動，小紅帽主辦的第二場論壇，鎖定在全球月經平權政策的討論。不僅邀請到深耕消除月經貧窮的烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi， 立法委員林靜儀也出席談論台灣月經相關政策，並由PERIOD. 、Pandemic Periods長期在全球推廣月經平權的國際非營利組織，分享推動相關政策立法的經驗，交流關於法案通過後的下一步，要如何將月經平權落地、永續，於各國實踐、創造正向影響。
在此次國際論壇中，全球政府與民間組織齊聚，探討現代性別領域迫切需要解決的問題、現況與挑戰，而隨著現代科技發展，讓社會倡議方式持續演進，如何以多元媒介，降低倡議的門檻，並且讓國際看見台灣行動的能量，也成為論壇重點之一。小紅帽表示，持續致力於從台灣邁向國際行組織，持續用月經平權讓世界看見台灣，並與台灣攜手合作。
小紅帽創辦人林薇表示，「台灣公民社會的行動能量，一直都是非常活躍且熱烈的，但很可惜的是，很少有機會跟國際接軌與分享，然而倡議這件事情，不應該要是很困難、門檻很高的，應該可以是每一個人，每天日常、無論在何時何地，都可以實踐在生活中的。」