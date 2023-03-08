T1／生涯500助攻！聯盟第一人　布銳克曼放眼更長遠目標

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高雄全家海神隊近期遭遇傷兵潮，庫薩斯、林任鴻接連掛傷號，胡瓏貿腰部不適，總教練喬伊斯坦言，這對球隊無疑是嚴峻考驗，但球隊今日表現他備感驕傲，「這是我執教30年第3次5連敗，我不會說五連敗是低潮，五場內有四場相差７分內。任一隊先發五人少了三人，狀況都很難說。」
喬伊斯表示，「林任鴻是球隊最佳防守球員，聰明、且防守功力一流。胡瓏貿的拚戰意志無堅不摧，他頂著腰傷不適，挺身而出。」
邱子軒首獲先發 呂威霆獲教頭肯定
海神隊首節藉著庫薩斯內線搶分取得雙位數領先，次節台啤外線開火，緊追在後，庫薩斯上半場攻得22分、8籃板、4助攻，全場轟28分、13籃板、6助攻。
首獲先發的邱子軒，下半場攻守俱佳，第三節單節攻下10分，幫助海神第三節結束要回5分領先。末節倒數3分鐘，布銳克曼、胡瓏貿先後下起三分雨，布銳克曼另在罰球線上挹注5分，以12比3致勝攻勢，甩開英熊糾纏。
攻下17分、5籃板的邱子軒，防守柯歐斯獲教練肯定。邱子軒坦言首獲先發難免緊張，上半場貢獻防守端，下半場教練提醒後，也展現進攻欲望，「球隊不能只有庫薩斯跟布銳克曼在得分，也希望能夠幫助球隊分擔得分。」
斬獲7分含一記三分球的呂威霆：「很感謝教練給我時間，一直以來命中率都不是到非常好，那就從防守做起，感謝球隊隊友鼓勵，讓我更有信心投籃。」喬伊斯稱讚呂威霆有高球商，「他充分把握機會，也逐漸獲得信任。」
布銳克曼T1生涯500助攻 聯盟第一人
高雄全家海神隊主控布銳克曼T1元年囊括聯盟助攻王、最佳外援兩大獎項，本季例行賽場均傳出9次助攻，高居聯盟第二。他賽前T1生涯例行賽跨季累計499次助攻，8日交手台啤英熊，布銳克曼首節8分59秒吊中給庫薩斯換得兩罰俱中，並完成生涯第500次助攻。
布銳克曼說：「整場企圖心都非常高，庫薩斯整場被包夾，第四節更意識到需要進攻。500助攻當然很開心，但會放眼在未來更遠的目標。」