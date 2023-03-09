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憂成下個烏克蘭！力抗俄勢力干政　喬治亞接連爆示威

▲喬治亞國會近日通過「外國代理人」法案首讀，引發民眾不滿，接連走上街頭示威，甚至出現烏克蘭國旗和歐盟旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞國會近日通過「外國代理人」法案首讀，引發民眾不滿，接連走上街頭示威，甚至出現烏克蘭國旗和歐盟旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

橫跨歐亞兩洲的喬治亞，其國會近日通過「外國代理人」法案首讀，引發民眾不滿，接連走上街頭示威，甚至與警察爆發肢體衝突，遭警方使用催淚彈和水炮車驅散，並有數十人被捕。外媒分析，喬治亞歷史背景、地理位置、面臨的威脅，皆與烏克蘭、摩爾多瓦等國相似，夾在西方和俄羅斯之間，讓喬治亞人民擔心自己的國家恐怕會成為下一個烏克蘭。

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綜合美國《有線電視新聞網》、《英國廣播公司》等外媒報導，喬治亞本週爆發大規模示威活動，抗議國會通過「外國代理人法」草案，要求一些接受外國資助的組織，都要註冊為外國代理人。據悉，法案內容包括要求非政府組織和印刷、線上、廣播媒體在內的組織，如果年收入的20%或更多來自國外資助，則必須註冊為外國代理人，不從者將面臨9600美元的罰款。此外，法案還將「外國影響力代理人」的範圍擴大到個人，對不遵守規定者的處罰，也從罰款進一步提高到最高5年的有期徒刑。

「人權觀察組織」（Human Rights Watch）歐洲和中亞部副主任戈吉亞（Giorgi Gogia）指出，這些法案內容顯然對喬治亞的人權構成威脅，試圖邊緣化、抵銷批評國家政策的聲浪，並限制基本自由、鎮壓異議聲音。

此事在喬治亞引發大規模騷亂，當地時間週二晚上，數千名示威者聚集在國會大樓外，揮舞著喬治亞國旗和歐盟旗；緊張事態並延燒至週三晚間，大量示威者在警方的驅離下受傷，數百名防暴警察戴著頭盔、手持盾牌出現在街頭，國會大樓周圍還飄散著催淚瓦斯。

▲防暴警察與示威者。（圖／美聯社／達志影像）
▲防暴警察與示威者。（圖／美聯社／達志影像）
批評者表示，該法案與鄰國俄羅斯2012年通過的爭議性法律極為類似，也是對與外國有聯繫的組織及個人，施加嚴厲的限制和要求，此後還逐漸更新，成為近10年嚴密控制俄羅斯公民社會的「支柱」。喬治亞反對派的電視台也將這項立法稱為「俄羅斯法律」。

喬治亞原是前蘇聯的加盟國之一，1990年代初，隨著蘇聯解體而獲得獨立，長期以來一直努力在親歐與親俄之間取得平衡，還曾於2008年因境內南奧賽提亞（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）分離運動，遭俄羅斯軍隊介入、承認南奧塞提亞以及阿布哈茲獨立，導致喪失大片領土。分析認為，喬治亞和烏克蘭的情況相似，都曾是前蘇聯加盟國，也都夾在東西方之間，俄羅斯在喬治亞和烏克蘭的舉措，似乎都是其恢復帝國野心計劃的一部分。

▲喬治亞現任總統祖拉比奇維利也反對該法案通過，但她須面對親俄政黨勢力在國會的多數壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞現任總統祖拉比奇維利也反對該法案通過，但她須面對親俄政黨勢力在國會的多數壓力。（圖／美聯社／達志影像）
儘管獨立候選人出身的喬治亞現任總統祖拉比奇維利（Salome Zourabichvili）承諾否決該法案，並支持示威者，但由於總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）與其所屬的喬治亞夢想黨（Georgian Dream party）在國會擁有多數席位，且幾乎完全公開支持該法案，總統的否決權可能因此無效。

2022年3月，喬治亞申請加入歐盟，並有意加入北大西洋公約組織（NATO），但智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）認為，喬治亞夢想黨正在帶領其走向俄羅斯的勢力範圍，親俄的喬治亞前總理兼富豪寡頭伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）則是幕後推手；歐盟外交政策負責人波爾也警告，該法案「不符合歐盟的價值觀和標準」。

對此，上街頭抗議的喬治亞學生則喊話，會為堅持西方價值觀和自由而戰，不允許多數黨阻止喬治亞加入歐盟的努力，會努力作戰直至勝利到來。

▲抗議現場飄散催淚瓦斯，還有示威者以煙火向警方投擲。（圖／美聯社／達志影像）
▲抗議現場飄散催淚瓦斯，還有示威者以煙火向警方投擲。（圖／美聯社／達志影像）

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