熊本迎高雄市府、議會訪團！熊本城首度打上「高雄色」
熊本縣市首長在今年一月分率團訪高雄市，高雄市長陳其邁與康裕成議長近日率領府會暨產業聯合訪團回訪熊本縣市，共拚國際交流，在昨（8）日傍晚拜會友好城市熊本縣蒲島知事，而熊本城也在7、8日晚間，也首度打上高雄「彩帶高」的燈光顏色，熱情迎接高雄府會訪團的到來，陳其邁表示，高雄與熊本同為台日兩國高科技重鎮，這次府會聯手、更有企業一同造訪熊本，顯示雙方關係的重要性。
記者鄭婷襄／綜合報導
繼昨日上午拜會熊本市府、與熊本市午宴後，高雄市府會訪團馬不停蹄，在傍晚拜會熊本縣府。市長陳其邁致詞一開始就指出，「台灣有句話叫做『打鐵趁熱』，這就是形容高雄與熊本之間升溫的感情。很榮幸能夠代表高雄市民，向熊本表示敬意。因為不管是2016年熊本地震、2021年城中城事件，都是彼此在困難的時候，及時有效的支援。台灣話有句『患難見真友』，就是強調真正的友情會在困難的時候特別彰顯」。
陳其邁細數雙方歷年來，在教育、觀光、文化等領域的豐富合作。展望未來，更以台積電於高雄、熊本設廠為例，指出雙方應加強在半導體、產業轉型及人才培育等層面的合作。陳其邁更強調，會努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。
而熊本為了歡迎高雄府會訪團的到來，在7日、8日晚間，特地在熊本城打上高雄「彩帶高」的「金黃色、桃紅色、綠色、藍色」，以色彩繽紛的燈光投影，見證台日之間、高雄與熊本之間溫暖且深刻的情誼，而在熊本縣蒲島郁夫知事舉辦的歡迎晚宴上，高雄熊與熊本熊再度同台尬舞！雙方不只較量舞技，更現場挑戰「單手伏地挺身」，雙熊的Q萌模樣贏得滿堂喝采，也讓晚宴氣氛嗨到最高點。
高市府行政暨國際處張硯卿處長表示，除拜訪熊本市府、縣府，深化友好城市關係外，跨局處也安排拜會熊本重要企業株式會社Meistier Corporation、更將參訪熊本城及熊本熊廣場等地，從產業、歷史、觀光等面向，瞭解熊本的發展，為雙方的合作提供更清晰方向。