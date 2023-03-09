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海外神卡無腦刷　赴日旅遊選對信用卡最高賺18%現金回饋

▲國境解封，許多人早已出國或準備出國，即便疫後交通成本大增，但海外消費選對信用卡支付也能省荷包，目前也有不少信用卡海外無腦刷享3%以上回饋。（圖／記者顏真真攝）
▲國境解封，許多人早已出國或準備出國，即便疫後交通成本大增，但海外消費選對信用卡支付也能省荷包，目前也有不少信用卡海外無腦刷享3%以上回饋。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國境解封，國人赴海外旅遊大增，根據聯合信用卡中心統計，自去（2022）年10月至12月在國外消費前10大國家刷卡金額達7969億元，相較2021年同期成長56.74%，尤其接下來還有清明連假，有望再掀海外旅遊熱潮，只是後疫情期間平均旅遊運輸業成本也較疫前高出幾近90%的費用，想要省荷包，選對信用卡刷也能多賺回饋，目前市面上就有不少海外無腦刷神卡皆有3%以上回饋，赴日本旅遊甚至新戶總加可享最高18%現金回饋。

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金融比較平台Money101指出，為省荷包讓旅遊玩得開心，同時多賺回饋，目前市面上有多張海外神卡無腦刷皆有3%回饋 ，讓民眾出國前有更多選擇，像是星展銀行ECO卡海外回饋本身已達2.55%，若當月新增消費（含國內及海外）達2萬元，再加碼達3%回饋無上限。聯邦銀行賴點卡規則最為簡單，採LINE Points 3%回饋，沒有其他門檻或回饋上限，信用卡權益也宣布直接延續到今年底。

台新銀行玫瑰giving卡則需綁定台新帳戶扣款達3%回饋，每期回饋上限5000元，雖有門檻限制但換算下來可刷達台幣16萬多也是張不錯海外神卡，若已有高消費計畫，可以考慮此張；第一銀行鈦金商旅卡原回饋2.5% 登錄再享加碼至3.2%，每期回饋上限6000 元，亦是張適合已有高消費計畫的族群；滙豐銀行現金回饋御璽卡最高達4.22%回饋，若尚未申辦此張可考慮，為搶海外消費商機，滙豐祭出新戶自原回饋2.22%再加碼回饋最高4.22%。

若已有預計日、韓、新加坡、泰國旅遊，可考慮在海外使用回饋較高的信用卡消費，像是主打日本消費的聯邦吉鶴卡，日幣消費享3.5% 回饋無上限，若在日本使用Apple Pay另加碼1.5% 總加享高達5%回饋，若是日本網購（日本樂天及日本亞馬遜），6月30日前亦享1.5%加碼，而在國內一般消費也有2%回饋無上限，算是一張國內及日本都好用的無腦神卡。

另外，旅日或旅韓富邦J卡亦有3%無上限，另登錄活動再享額外加碼2% 總加亦衝上5%回饋，雖然回饋有限額，但換算等同於最高可刷至25000元，其他海外享1%回饋；第一銀行一卡通聯名卡旅日韓泰外幣消費最高也有3%現金回饋，享有權益直接至今年底，新戶首刷於活動期間完成指定任務最高贈500元，加碼數位申辦數位帳戶加指定行動支付最高再贈250元，新戶總加享高達18%現金回饋；中國信託 LINE Pay卡期間活動日韓新泰最高海外消費4.5%回饋，即便在日韓星泰的加碼範圍之外，海外回饋也有2.8%。

值得注意的是，隨著解封出國旅客越來越多，雖然普遍高端頂級卡最高可享5000萬旅平險，最基本的普卡也有750萬元理賠保障，Money101副理張書敏提醒，刷卡支付旅行團團費或機票前，仍須留意是否有刷卡支付80%以上的團費或是公共運輸費此項規定，才能享有信用卡投保範圍則包含「旅遊平安險」和「旅遊不便險」。

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