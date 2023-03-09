海外神卡無腦刷　赴日旅遊選對信用卡最高賺18%現金回饋

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台新銀行玫瑰giving卡則需綁定台新帳戶扣款達3%回饋，每期回饋上限5000元，雖有門檻限制但換算下來可刷達台幣16萬多也是張不錯海外神卡，若已有高消費計畫，可以考慮此張；第一銀行鈦金商旅卡原回饋2.5% 登錄再享加碼至3.2%，每期回饋上限6000 元，亦是張適合已有高消費計畫的族群；滙豐銀行現金回饋御璽卡最高達4.22%回饋，若尚未申辦此張可考慮，為搶海外消費商機，滙豐祭出新戶自原回饋2.22%再加碼回饋最高4.22%。
若已有預計日、韓、新加坡、泰國旅遊，可考慮在海外使用回饋較高的信用卡消費，像是主打日本消費的聯邦吉鶴卡，日幣消費享3.5% 回饋無上限，若在日本使用Apple Pay另加碼1.5% 總加享高達5%回饋，若是日本網購（日本樂天及日本亞馬遜），6月30日前亦享1.5%加碼，而在國內一般消費也有2%回饋無上限，算是一張國內及日本都好用的無腦神卡。
另外，旅日或旅韓富邦J卡亦有3%無上限，另登錄活動再享額外加碼2% 總加亦衝上5%回饋，雖然回饋有限額，但換算等同於最高可刷至25000元，其他海外享1%回饋；第一銀行一卡通聯名卡旅日韓泰外幣消費最高也有3%現金回饋，享有權益直接至今年底，新戶首刷於活動期間完成指定任務最高贈500元，加碼數位申辦數位帳戶加指定行動支付最高再贈250元，新戶總加享高達18%現金回饋；中國信託 LINE Pay卡期間活動日韓新泰最高海外消費4.5%回饋，即便在日韓星泰的加碼範圍之外，海外回饋也有2.8%。
值得注意的是，隨著解封出國旅客越來越多，雖然普遍高端頂級卡最高可享5000萬旅平險，最基本的普卡也有750萬元理賠保障，Money101副理張書敏提醒，刷卡支付旅行團團費或機票前，仍須留意是否有刷卡支付80%以上的團費或是公共運輸費此項規定，才能享有信用卡投保範圍則包含「旅遊平安險」和「旅遊不便險」。