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台東「天堂階梯」被爬斷！全台還有3絕美天梯　這最知名

▲「天堂的階梯」近年成為打卡熱門，如今因遊客違規攀爬導致倒塌，再次躍上Google熱搜關鍵字。（圖／翻攝自台東大美術館官網）
▲「天堂的階梯」近年成為打卡熱門，如今因遊客違規攀爬導致倒塌，再次躍上Google熱搜關鍵字。（圖／翻攝自台東大美術館官網）

記者汪睿琦/綜合報導

近年超夯的「天堂階梯」風靡社群版面，這股打卡熱潮自2019年從韓國燒來台灣，視覺無限延伸的階梯，彷彿伸手就可摸到藍天白雲，受許多網美、網帥歡迎。不過昨（8）日東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」，因有女遊客無視告示逕行攀爬，導致裝置倒塌並受傷送醫，讓「天堂階梯」再次登上熱搜。

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若想欣賞絕美裝置，《NOWnews今日新聞》蒐集全台天堂階梯景點提供大家參考，下次去旅行不妨路過拍網美照。不過許多「天堂階梯」為了營造延伸向天際的感覺，穩固程度無法媲美真實階梯，民眾前往打卡務必留意各裝置規定，別因太想拍美照而賭上生命。

🟡宜蘭A.maze兔子迷宮咖啡餐廳
位於宜蘭縣員山鄉的A.maze兔子迷宮咖啡餐廳，擁有全台最知名的「全白天堂階梯」，天氣好時由下往上拍，純白階梯輝映後方大片無遮擋藍天，隨手拍都能出大片！除了天堂階梯，該餐廳還有彩虹空橋可以打卡，不少情侶非常喜歡在空橋拍甜蜜合照，當看著另一半克服高空恐懼許下愛的諾言，實在是相當感人的一件事！

📍宜蘭A.maze兔子迷宮咖啡餐廳
地點：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號
營業時間：11:00-23:00

▲宜蘭縣員山鄉的A.maze兔子迷宮咖啡餐廳擁有全台最知名的「全白天堂階梯」。（圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡餐廳官方臉書）
▲宜蘭縣員山鄉的A.maze兔子迷宮咖啡餐廳擁有全台最知名的「全白天堂階梯」。（圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡餐廳官方臉書）
▲除了天堂階梯，A.maze兔子迷宮咖啡餐廳還有彩虹空橋可以打卡，不少情侶非常喜歡到訪彩虹空橋大拍情侶照。（圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡餐廳官方臉書）
▲除了天堂階梯，A.maze兔子迷宮咖啡餐廳還有彩虹空橋可以打卡，不少情侶非常喜歡到訪彩虹空橋大拍情侶照。（圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡餐廳官方臉書）
🟡花蓮Pony Café
喜愛收集打卡熱點的你，絕對不會沒聽過位於花蓮的Pony Café！不只有通往天堂的階梯，景區中還有懸掛在水面上的透明吊椅、白色方框、純白月亮等，配合水面倒影形成海天相連，包準秒殺手機、相機記憶卡空間！

📍花蓮Pony Café
地點：花蓮縣秀林鄉秀林村民有3之36
營業時間：週一~週五 10:30-18:00，週六、日09:30-18:00

▲花蓮Pony Cafe的純白天梯也相當知名。（圖／翻攝自Pony沙灘車／咖啡廳官方臉書）
▲花蓮Pony Cafe的純白天梯相當知名。（圖／翻攝自Pony沙灘車／咖啡廳官方臉書）
▲不只有通往天堂的階梯，景區中還有懸掛在水面上的透明吊椅、白色方框、純白月亮等。（圖／翻攝自Pony沙灘車／咖啡廳官方臉書）
▲不只有通往天堂的階梯，景區中還有懸掛在水面上的透明吊椅、白色方框、純白月亮等。（圖／翻攝自Pony沙灘車／咖啡廳官方臉書）
🟡澎湖 傳承堡休閒飯店
位於澎湖縣馬公市海邊，全館有如童話故事的澎湖傳承堡休閒飯店，在2018年開幕就造成超大話題，其中最吸引人的不只是有如童話般的環境，還有位於飯店內純白色的「天梯」，由下往上拍，無論坐或站都能拍出絕美大片。若想拍傳承堡天梯，住房房客享有優先拍照權，至於沒有入住的遊客想拍攝絕美天梯照，建議可先致電詢問飯店，以免白跑一趟喔。

📍澎湖傳承堡休閒飯店
地點：澎湖縣馬公市珠江110之6號
電話：06 995 1899

▲位於澎湖縣馬公市海邊，全館有如童話故事的澎湖傳承堡休閒飯店於2018年開幕就造成超大話題。（圖／翻攝自澎湖傳承堡休閒飯店官方臉書）
▲位於澎湖縣馬公市海邊，全館有如童話故事的澎湖傳承堡休閒飯店於2018年開幕就造成超大話題。（圖／翻攝自澎湖傳承堡休閒飯店官方臉書）
▲位於飯店內純白色的「天梯」，由下往上拍，無論坐或站都能拍出絕美大片。（圖／翻攝自澎湖傳承堡休閒飯店官方臉書）
▲位於飯店內純白色的「天梯」，由下往上拍，無論坐或站都能拍出絕美大片。（圖／翻攝自澎湖傳承堡休閒飯店官方臉書）

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