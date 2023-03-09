名家論壇》鈕則勳／南投敗選　國民黨如何拚翻轉？

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但是要從敗選中盤整，國民黨也得調整戰略戰術的思維，重新歸零，才能因應明年的總統大選。首先，黨中央提名的遊戲規則，到底是初選或是其他方式，在相關變數控制後，應趕快決定才能以昭公信 ; 畢竟民進黨三月將啟動總統提名作業，若黨內無人挑戰，賴清德三月底四月初便可代表民進黨參選，以逸待勞鋪陳競選節奏。反觀國民黨，在三月八日的國民黨中常會，仍未確定提名機制，還要針對辦初選或徵召擴大詢問看有無共識，才能進一步確認 ; 關於郭台銘，國民黨秘書長黃健庭也未把話說死，亦即黨內若對徵召有共識，郭也是可能人選，畢竟朱立倫仍想團結非綠力量。
但問題是，郭現今仍想回國民黨爭取參選機會，這個問題或許仍得先解決，不然進行「黨外」徵召，不僅正當性會打折扣，黨內也未必服氣 ; 但是若讓郭回黨，等於開了方便之門，因為黨內希望侯友宜參選的呼聲也大，此時初選則就較合適，而黨中央也得幫侯解套，讓侯被動來參加初選，才能突顯公平。
若黨中央婉拒了郭董回黨的訴求，便只有呼應黨內期待侯作為大選母雞的訴求，藉黨內現行機制決議進行徵召，為侯解套，建立其參選正當性，只是得承受郭日後獨立參選或是和柯文哲聯盟的衝擊。基於此，黨中央似乎仍應該先就是否讓郭回國民黨有定案後，再依據相關情況決定是要初選、還是徵召，才更符合邏輯，不然就算決定制度，沒有先處理最複雜之「人」的變數，感覺仍是以拖待變，想產生效果，恐仍力有未逮。
其次，攻擊策略是否仍能奏效，或有懸念，畢竟這次國民黨也聚焦攻擊民進黨想推的「全動法」修法，質疑該法可能「讓孩子上戰場」，也不斷攻擊賴清德整治學倫或杜絕黑金的操作仍是做半套或虛晃一招，畢竟台南議會議長賄選疑雲賴仍未清楚表態 ; 藍軍攻擊的力道即便強勁，但從選舉結果來看，賴清德似乎已然「輕舟已過萬重山」，國民黨攻堅無效，究竟為何至此？原因有幾個，第一可能是民眾的好惡，或許已從去年九合一的討厭民進黨，轉而討厭國民黨，畢竟民進黨主席賴清德為了競選2024好歹做了一些清理戰場的動作，但國民黨的2024佈局仍是雲裡霧裡，甚至認為只要民進黨戰術錯誤或一味批評便可讓政黨輪替。
第二，國民黨高層對黨內青壯派提出的世代交替，不僅冷處理，甚至之前還傳出保障現任優先的「大局條款」，雖然黨中央否認，但茶壺內風暴已然產生，但黨中央現今也仍沒一個妥善交代以昭公信，仍然是一副「讓子彈再飛一會兒」的心態，全無改革意向，要讓選民如何埋單？
基於此，國民黨的戰略也必須改變，攻擊戰略雖是在野挑戰者所必須，但仍得進行明顯的黨內改革、論述建構與公正提名，逐步建構「攻守兼具」的戰略思維，畢竟民眾或許討厭民進黨，但會覺得你國民黨也不怎麼樣，他也不喜歡 ; 國民黨若做出明顯改革，讓選民覺得你有反思的能力，在攻擊民進黨做得不好的地方時，可拿出問題解決方案或展現會做得更好氣魄，國民黨才會是個「選項」，也才有底氣來因應明年的總統大選。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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