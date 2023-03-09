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經濟部推商業服務業節能設備補助　估有逾7000家企業受惠

▲經濟部商業司今年推出商業服務業節能設備補助方案加速落實節能滅碳，預估可協助約7000多家企業導入能效1級的空調設備，以及節能標章的照明燈具。（圖／翻攝Pexels）
▲經濟部商業司今年推出商業服務業節能設備補助方案加速落實節能滅碳，預估可協助約7000多家企業導入能效1級的空調設備，以及節能標章的照明燈具。（圖／翻攝Pexels）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部商業司今年推出商業服務業節能設備補助方案加速落實節能滅碳，並於3月1日開始受理申請，今（9）日召開 「商業服務業節能設備補助」記者會，說明「節能設備汰換」及「系統節能專案」等兩大類補助，前者預估可協助約7000多家企業導入能效1級的空調設備及節能標章的照明燈具，後者則估計可協助58家企業落實系統化節能改善。至於此計畫將能省下多少碳排？經濟部商業司司長蘇文玲會後接受媒體訪問時提到，主要還是要看整體設備汰換的狀況，但電力設備上若能夠提升能源效率，對於減碳勢必也會有很大的幫助。

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蘇文玲今日於「商業服務業節能設備補助」記者會時表示，商業部門87%碳排放來自於電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，因此經濟部推動此次補助方案，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類。

能源設備使用較單純的店家可選擇前者，補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

至於營業埸域較大節能設備較多元的業者，可選擇「系統節能專案」結合能源技術服務業者，導人能源監管系統及系統化改善能源耗損，提升用電設備能源使用效率，隆低商業整體碳排放量，每案補助三分之一的金額，並以500萬元為上限。

補助於3月1日起開始受理，若有企業在補助公告前已提前汰換節能設備也無需覺得可惜，只要購買產品發票上的日期於今年1月1日至12月31日者，皆符合申請條件。

蘇文玲提到，此次補助範圍包含全國22個縣市，且全部採取線上受理，避免因區域影響申請時程，也沒有匡列特定縣市，而此次申請資格包含商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、長照機構、民宿業、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班等也納入補助範圍，經濟部將依申請序號進行審查作業。

因地方縣市也有相關節能設備補助，若企業提出申請的補助項目，以不得重複獲補助為限，專案截自目前已受理約1週，蘇文玲指出，設備汰換方面已收到約80件的申請，一般企業申請速度恐不如住家即時，企業從申請到施工，花費時間約達兩週，因此預計兩週後會有比較多的件數進入，目前汰換空調者多，汰換約142台，燈具較少，約69具，系統結合專案方面，因要擬定相關計畫，需較長花費期，目前尚未收到任何申請。

而在此次補助計畫中，設備汰換補助，預估可協助約7000多家企業導入能效1級的空調設備及節能標章的照明燈具，在系統節能專案方面，則估計可協助58家企業落實系統化節能改善。

至於此計劃預計將能省下多少碳排？蘇文玲會後接受媒體訪問時提到，主要還是要看整體設備汰換的狀況，會在補助計畫結束後，產出明確的數據，不過商業部門有87%的碳排放來自於電力使用，因此電力設備上若能夠提升能源效率，對於減碳勢必也會有很大的幫助。

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