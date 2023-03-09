經濟部推商業服務業節能設備補助　估有逾7000家企業受惠

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能源設備使用較單純的店家可選擇前者，補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。
至於營業埸域較大節能設備較多元的業者，可選擇「系統節能專案」結合能源技術服務業者，導人能源監管系統及系統化改善能源耗損，提升用電設備能源使用效率，隆低商業整體碳排放量，每案補助三分之一的金額，並以500萬元為上限。
補助於3月1日起開始受理，若有企業在補助公告前已提前汰換節能設備也無需覺得可惜，只要購買產品發票上的日期於今年1月1日至12月31日者，皆符合申請條件。
蘇文玲提到，此次補助範圍包含全國22個縣市，且全部採取線上受理，避免因區域影響申請時程，也沒有匡列特定縣市，而此次申請資格包含商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、長照機構、民宿業、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班等也納入補助範圍，經濟部將依申請序號進行審查作業。
因地方縣市也有相關節能設備補助，若企業提出申請的補助項目，以不得重複獲補助為限，專案截自目前已受理約1週，蘇文玲指出，設備汰換方面已收到約80件的申請，一般企業申請速度恐不如住家即時，企業從申請到施工，花費時間約達兩週，因此預計兩週後會有比較多的件數進入，目前汰換空調者多，汰換約142台，燈具較少，約69具，系統結合專案方面，因要擬定相關計畫，需較長花費期，目前尚未收到任何申請。
而在此次補助計畫中，設備汰換補助，預估可協助約7000多家企業導入能效1級的空調設備及節能標章的照明燈具，在系統節能專案方面，則估計可協助58家企業落實系統化節能改善。
至於此計劃預計將能省下多少碳排？蘇文玲會後接受媒體訪問時提到，主要還是要看整體設備汰換的狀況，會在補助計畫結束後，產出明確的數據，不過商業部門有87%的碳排放來自於電力使用，因此電力設備上若能夠提升能源效率，對於減碳勢必也會有很大的幫助。