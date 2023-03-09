天氣放晴小心致命溫差！下週日晚變濕冷 北台灣下探13度
今（9）日早晚還是冷颼颼！清晨受輻射冷卻影響，台灣本島平地最低溫落在高雄內門只有攝氏9.7度。天氣風險分析師歐宗學表示，今日受華南雲系持續東移通過台灣北方影響，北部地區雲量偏多，不過午後就會慢慢放晴。目前這波穩定晴朗的好天氣將持續下週日（3/12）上半天，傍晚到入夜後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，伴隨東北季風增強，迎風面地區的北部、東半部地區將轉為「又濕又冷」的天氣型態，中部以北地區最低溫下探攝氏13到14度預估降雨將會持續到下週三（3/15）才會趨緩。
記者汪睿琦/綜合報導
歐宗學表示，今日白天陽光露臉氣溫快速回升，以南部地區來說，高溫又回到攝氏26度左右，相較於最低溫的情況，日夜溫差整整高達攝氏15度以上，變化相當劇烈，提醒有心血管疾病患者，早起要注意保暖，民眾早出晚歸也要注意添加衣物禦寒。天氣方面北部地去上半天雲量較多，迎風面東半部地區同樣會有局部多雲的機會，不過降雨情況並不明顯，只有局部地區有些零星飄雨。其他地區大致維持多雲到晴。
歐宗學說，這波好天氣至少可以持續到下週日上半天，真正的天氣變化時間點將落在下週日傍晚開始，迎風面的北部及東半部地區受到大陸冷氣團或強烈冷氣團南下影響，水氣增多將轉為陰有局部短暫雨的天氣，中南部地區雲量也有增多，但降雨情況並不明顯。
中央氣象局指出，從下週日晚間開始，各地氣溫將一路下滑，尤其首當其衝的北台灣降溫會特別明顯，下週一、週二（3/13~3/14）將是這波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北、宜蘭及花蓮明顯偏冷，其他地區早晚氣溫也偏低。預估中部以北地區低溫僅攝氏13到14度，其他地區低溫約攝氏15到17度，與這段期間相對偏暖的情況差異很大。
歐宗學指出，下週三之前迎風面的北部及東半部地區都將會是「又濕又冷」的天氣，雖下週一晚間到下週二平地降雨趨緩，但在山區還是有些許降雨機會，後續還要觀察水氣量多寡、仍有些不確定性，直到下週三以後轉乾的趨勢會比較明顯。