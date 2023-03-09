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全中運選手因場地受傷！綠轟竹縣擺爛甩鍋　籲楊文科說明

▲民進黨今日舉行記者會，砲轟新竹縣政府執政擺爛、甩鍋，呼籲楊文科應出面說明。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日舉行記者會，砲轟新竹縣政府執政擺爛、甩鍋，呼籲楊文科應出面說明。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

一年一度的全中運資格賽進行中，但主辦的新竹縣卻因網球比賽場地問題，造成選手受傷，引發譁然。民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、新竹縣議員歐陽霆、前新竹市議員李姸慧今（9）日共同舉行記者會，抨擊新竹縣政府工程擺爛慢半拍、工程款不足、發生事故互踢批球等3大問題，要求新竹縣長楊文科說清楚講明白；另外，針對報載已有新北29區里長聯誼會連署挺新北市長侯友宜參選總統，民進黨也痛批，侯友宜選前承諾好好做事，選後荒廢市政，一心只想選總統，市政失靈一籮筐，侯友宜和楊文科根本一個樣，選前騙票、選後擺爛。

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張志豪表示，每年一度的全國中學聯合運動會是體育界的盛事，比賽選手的表現和成績，也關係到未來的體育或求學生涯。中央不僅把補助賽事所需要的軟硬體建設經費，從7000萬提升到1億6000萬，更額外補助國立竹北高中等9間學校體育場地設施整建超過5千5000萬，結果因為新竹縣政府擺爛，竟然換來高風險場地，造成選手受傷，離譜至極。楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播。

張志豪指出，整個工程從國民黨籍前鎮長張順朋的臉書佐證，原本網球場預計應在去年12月完工，而不是拖到今年三月，甚至延至比賽前才倉促驗收，又未達到可比賽標準，明顯就是楊文科擺爛怠忽監督之責。

他接著表示，楊文科在有選手受傷後，第一時間先神隱，縣府回應「場地符合比賽規則」，在眾怒難犯後才出面致歉，顯然楊文科和團隊「是為道歉而道歉，根本不是真心認錯改進」。

張志豪說，甚至在前兩天的檢討會議上，新竹縣政府教育局副局長蔡淑貞竟然還爆出「學生不適應」的說法，卸責檢討運動員，根本就是「傲慢擺爛」，退一萬步來說，比賽當天才把場地用好，要讓學生怎麼適應?

李妍慧指出，整個全中運竹縣就是「四大擺爛」。第一是場地選擇擺爛，究竟為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二是專業度擺爛，為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？

第三是拖時間擺爛，新竹縣政府毫無行政效率，不但工程拖、驗收拖、連決策也拖，且第一天有選手受傷，卻拖到第四天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四是道歉甩鍋擺爛，縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？

歐陽霆則表示，看到現場教練團拍攝的照片，這次比賽的場地，不僅出現人工草皮裸露、類似沙灘排球的狗啃草地，更有底線畫設不齊、未填平的坑洞，不僅造成選手的不方便，更是拿選手的安全當玩笑。

歐陽霆強調，這整件事情的始末，更是凸顯新竹縣政府的怠惰和無能，才會出現如此離譜的行為。目前的改善措施，不僅未將場地修復時程提出，而是將整體網球賽事移至竹南網球場，增加選手的移動距離、教練團後勤補給困難。同時也間接說明，新竹縣政府根本無法做出合格像樣的場地。此舉不僅費時又費錢，楊文科的責任無可迴避，應該說清楚講明白。

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