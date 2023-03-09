全中運選手因場地受傷！綠轟竹縣擺爛甩鍋　籲楊文科說明

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張志豪指出，整個工程從國民黨籍前鎮長張順朋的臉書佐證，原本網球場預計應在去年12月完工，而不是拖到今年三月，甚至延至比賽前才倉促驗收，又未達到可比賽標準，明顯就是楊文科擺爛怠忽監督之責。
他接著表示，楊文科在有選手受傷後，第一時間先神隱，縣府回應「場地符合比賽規則」，在眾怒難犯後才出面致歉，顯然楊文科和團隊「是為道歉而道歉，根本不是真心認錯改進」。
張志豪說，甚至在前兩天的檢討會議上，新竹縣政府教育局副局長蔡淑貞竟然還爆出「學生不適應」的說法，卸責檢討運動員，根本就是「傲慢擺爛」，退一萬步來說，比賽當天才把場地用好，要讓學生怎麼適應?
李妍慧指出，整個全中運竹縣就是「四大擺爛」。第一是場地選擇擺爛，究竟為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二是專業度擺爛，為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？
第三是拖時間擺爛，新竹縣政府毫無行政效率，不但工程拖、驗收拖、連決策也拖，且第一天有選手受傷，卻拖到第四天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四是道歉甩鍋擺爛，縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？
歐陽霆則表示，看到現場教練團拍攝的照片，這次比賽的場地，不僅出現人工草皮裸露、類似沙灘排球的狗啃草地，更有底線畫設不齊、未填平的坑洞，不僅造成選手的不方便，更是拿選手的安全當玩笑。
歐陽霆強調，這整件事情的始末，更是凸顯新竹縣政府的怠惰和無能，才會出現如此離譜的行為。目前的改善措施，不僅未將場地修復時程提出，而是將整體網球賽事移至竹南網球場，增加選手的移動距離、教練團後勤補給困難。同時也間接說明，新竹縣政府根本無法做出合格像樣的場地。此舉不僅費時又費錢，楊文科的責任無可迴避，應該說清楚講明白。