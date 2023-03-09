摩斯「炸雞睡袋」本尊亮相！酥脆外觀超逼真　3招限量拿

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3月6日至3月20日止，於摩斯漢堡任一門市與美味餐點，拍下微笑時刻，上傳到個人Facebook，公開發布貼文及照片，並標記「#看見安心的笑顏」，符合資格者就有機會成為MOS笑顏大使，參加第二階段的票選活動，摩斯漢堡也將於第一階段參加者中抽出「和風炸雞睡袋」得主1名，快召集身邊朋友拍照上傳散播微笑與歡樂。
第二種領取方法：
將由第一階段符合資格且按讚數最高前10名之活動貼文，於摩斯漢堡官方Facebook粉絲專頁發布「MOS笑顏大使」決選貼文和微笑圖片，並於3月21日至3月31日，號召粉絲們一起來票選，按讚數最高前三名的MOS笑顏大使，即可獲得「和風炸雞睡袋」乙個。
第三種領取方法：
按讚數最高前三名外，凡於活動期間內參與「MOS笑顏大使」投票貼文、按讚、留言、或分享的參與者，再抽「和風炸雞睡袋」1名，活動詳情請持續追蹤摩斯漢堡Facebook官方粉絲專頁活動貼文。活動共送出5個巨型炸雞睡袋，最終得獎名單將於4月15日公告在摩斯漢堡官方網站。
此外，3月10日摩斯漢堡將上市一系列新品饗宴，包括新品「日出大阪燒珍珠堡」售價115元、「松露起司薯條」售價75元、「椪糖冰奶茶」售價70元、「冰椪糖雲朵拿鐵咖啡」售價80元。3月12日至4月11日止，會員還能以獨享優惠價購買美味新品日出大阪燒珍珠堡套餐，內含日出大阪燒珍珠堡、摩斯雞塊乙份及大杯冰紅茶套組，喜愛摩斯漢堡的民眾，千萬別錯過。