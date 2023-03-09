換護照爆量！網路預約3/13改至標檢局大禮堂收件

自去(111)年10月國境解封後護照申辦量持續創新高，造成民眾須久候才能遞件申辦護照，為改善申辦護照爆量情況。外交部領事事務局自3月13日起增設護照申辦案第二收件場所，屆時網路預約櫃檯將全數移至標檢局大禮堂收件。
記者呂炯昌／台北報導
領事事務局局長何震寰今（9）日在外交部例行記者會上表示，因為疫情關係造成護照申辦爆量，自1月起擴大取照場地，目前再洽獲鄰近領務局的經濟部標準檢驗局出借大禮堂當場地，將自3月13日起增設護照申辦案第二收件場所，屆時網路預約櫃檯將全數移至標檢局大禮堂(臺北市濟南路一段4號)，並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為受理現場申辦之用。
何震寰表示，自3月13日起請網路預約民眾直接到第二收件場所遞件申請，現場會有穿背心服務人員在入口處引導，預計新增10至12個櫃檯，工作人員採兩班制，預計新增36至38名服務人員。現場申辦護照及領取護照的民眾，則仍請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。
領務局表示，除了新增標準檢驗局大禮堂收件外，外交部四個辦事處也持續調整優化護照申辦流程，其中中部辦事處同樣規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。
領務局指出，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局已陸續推出一連串強化作為，以提供民眾更優質的服務，除前述擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟、取消書表預審制外，並大幅增加網路預約名額至1,500人並延長開放預約時間至60天，另安排工作人員走動式服務等。