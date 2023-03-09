地方喊黨中央盡快徵召 侯友宜：我們繼續努力、繼續打拚
針對新北市議長蔣根煌公開呼籲國民黨中央盡快徵召新北市長侯友宜參選2024總統是最好的，新北市里長聯誼總會會長許承煬也將聯合各區里長連署，要求黨中央盡快辦理徵召。侯友宜今（9）日在出席湧蓮寺慈善公益大樓新建開工典禮時仍未直接回應，但強調希望新北市未來會更好，大家繼續努力、繼續打拚，讓新北市會越變越好。
記者吳嘉億／新北報導
對於新北市29區里長聯誼會總會長、永和區保安里長許承煬受訪表示，將在下禮拜聯合各區里長向黨中央連署。對此，侯友宜則是說到，長期跟里長他們一起並肩作戰，不管是新當選的或是舊任的，都認識很久；里長是地方最基層的民意代表，大家從基層開始做起，一起努力，強調里長的小事跟大事都是民眾的大事，會從這個月開始辦理里長基層座談會，大家通力合作，解決民眾需要。
媒體記者追問對於基層跟蔣根煌的力拱，侯友宜還是未正面回答，僅說里長也好、議長也好，甚至有很多好朋友關心新北市未來的發展，也希望透過市長跟大家一起努力，讓新北市會越變越好，就像他今天來到湧蓮寺一樣，湧蓮寺的主任委員、總統府資政陳宏昌也很希望一起合作讓蘆洲變得更好，其實大家都是為這一塊土地，不管在哪一個角色，都是全心全力做好事。
對於國民黨主席朱立倫說會和各縣市長來討論2024的人選，侯友宜則是表示，相信黨有黨的步驟跟方法，要給予尊重，最重要的是地方首長有很多地方事務也期待中央的立委協助跟幫忙，讓地方能夠快速發展。