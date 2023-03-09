大直萬豪成黑道特約飯店？網友灌1星譙翻 酒店吐4字回應
台北萬豪酒店2015年於台北大直蛋黃區開幕，飯店內可一次飽覽台北101大樓、美麗華摩天輪絕美夜景，可說是台北市內超人氣新生代高級飯店。豈料6日竹聯幫明仁會包下酒店5樓議會廳舉辦春酒，席開80桌還請來至少170位旗袍辣妹列隊迎接，消息曝光讓廣大網友直呼失望，更有人砲轟酒店「拒白迎黑」灌爆1星評論。《NOWnews 今日新聞》實際去電求證台北萬豪酒店，業者低調透露當天為客人隱私訊息，不便向外界透露；針對拒絕警方盤查、反讓旗袍辣妹列隊在酒店門口迎賓，萬豪酒店表示：「我們都非常積極配合警方調查。」
記者汪睿琦/綜合報導
無論是6日明仁會春酒，還是昨（8）日「小英之友會」，都接連在台北萬豪酒店舉辦，可見不只消費者喜歡入住，連政商名流都喜歡選擇台北萬豪舉辦活動。
今台北萬豪接受《NOWnews今日新聞》電訪時，低調回應這些都是客人隱私不便透露；記者接著追問，據悉飯店方拒絕警方在門口設置盤查點？台北萬豪則嚴肅強調：「一直都非常積極配合警方調查」。
據了解，6日晚間原本明仁會欲安排旗袍辣妹在1樓排排站迎賓，打算讓眾人走「星光大道」般風光進場，不過此舉讓中山分局長陳金城震怒，在當天提前率隊前往部署，揚言「他們站出來，我一定翻臉！」最後雙方協調後，旗袍辣妹才改回在樓上迎賓接客。
消息曝光後，近日大批網友灌入Google評論一星留言，有人直罵「拒白迎黑」、「黑道特約飯店」，大呼避雷，揚言不會再去台北萬豪酒店了。