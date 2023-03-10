名家論壇》黃創夏／綠有林智堅　藍有侯友宜

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侯友宜的民調確實不差，但當他變成是總統可能參選人的「神話人物」之後，他的真材實學也開始被正式的檢驗，一句「猴猴做代誌」猶如當年義和團的「扶清滅洋」般的鼓舞著一大堆憤世嫉俗的心靈，他們都願意相信，必有「神功附體」，想選立委的一定會選上、想打倒民進黨的渴望一定能如願。
然而，距離「義和團」那個時代畢竟已經100多年了，普遍的民智早開，更何況才在前幾年以前，不論是「準備好了」、「三隻小豬」、「點亮台灣」、「白色力量」、「發大財」‧‧‧台灣人對於空洞的口號，受騙太多次了，免疫力早就非常、非常、非常強健。
可還是有人「機關算盡不聰明」，過度高估了自己、輕率低估了對手、盲目錯估了形勢，終於「猴猴出代誌」！
其中國民黨黨主席朱立倫，真是應了韓國瑜的那一句名言「可憐哪」！
國民黨內幾乎沒有幾個人願意理他，更多人總是質疑朱立倫是「精算師」，對他不信任，認為朱立倫是目前國民黨檯面人物當中，「私心最重」的第一名。
可憐哪‧‧‧
南投立委補選後，朱立倫連這個「私心最重」的冠軍寶座也都留不住，因為國民黨內正在群情洶洶：和侯友宜比起來，還說朱立倫「私心最重」，至於「精算師」證照，更只是「乙級」，那還是抬舉了朱立倫。真正有「甲級精算師證照」的，是侯友宜！
國民黨南投會敗，南投選民的智慧抉擇、候選人條件不佳、1126勝選之後，國民黨瀰漫張牙舞爪的驕傲與囂張令人厭惡、賴清德黨主席第一仗將士用命‧‧‧都是原因。
正因為如此，當1126撿到便宜之後，已經「三連勝」的朱立倫嘗到敗果，開票當場立即被力挺侯友宜的某些特定強勢媒體定調：朱立倫是戰犯，順風順水的好運用盡，選總統100%出局！
他們炒作的目的，是要鼓吹國民黨總統大選必須定於一尊，侯友宜理所當然被推上寶座。
沒想到，不到一小時，網路走向完全翻轉，如果國民黨落後了「9125票」，找一堆到目前很難說服許多人的理由，缺席林明溱選前之夜的侯友宜可以過關，甚至還可以吹捧是「眼光精準」，知道避禍；但只差「1925票」，眾人皆問：如果所謂的「最強母雞」臨門推一把，局面是否有可能翻轉？
整個國民黨內炸鍋了，全面算舊帳：「四大公投」的時候，侯友宜只會「歲月靜好」、韓國瑜選總統的時候，侯友宜閃得遠遠的、現在又是扯一堆理由‧‧‧新仇舊恨，侯友宜變成是「不會下蛋的母雞」，國民黨內當然會問：如果再受到壓力之時，「母雞」只求自保，那些「小雞」憑什麼要相信這樣的「沒有翅膀的母雞」？
侯友宜的重挫已經不是他的「政治能力」問題，而是他的「政治人格」被質疑！
只願享富貴，不願共患難，「領袖的肩膀」何在？
其次是眾所皆知，侯友宜是朱立倫一路從警察大學冷凍庫裡拉拔出來，一路支持和提攜，結果對朱立倫，一上任就碰到江啟臣的「四大公投」背後捅一刀、現在又挾特定支持族群以自重，連對曾經提攜支持他的人，他都完全沒有情義以待，選民要如何相信他會對選民心存感念？
此時此刻，侯友宜的「虛胖」完全現形，除了只會「好好做代誌」的空洞之外，政治人品上，猶如《三國演義》中的那一個短視近利、擁兵自重，卻完全不肯支援、奮勇進攻董卓的孫堅及曹操，只在算計坐享其成，拿到個號稱是「傳國玉璽」的來路不明之雕刻品，就一心以為天命降臨，稱帝只有82天（比袁世凱都少一天），最後被曹操和劉備看破手腳，輕易擊潰而慘敗。
那時曹操看袁術最精準，眾人都以為袁術勢力強大，難以抗衡之時，曹操只說了一句：「袁術乃冢中枯骨耳」，侯友宜當引以為鑑！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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