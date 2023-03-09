湧蓮寺公益慈善大樓動土 侯友宜：市府13年來最大筆捐款
新北市蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今（9）日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜在致詞時肯定湧蓮寺作為地方的信仰中心與慈善公益發源地，指出捐款6.6億元興建慈善公益大樓，是他到新北市政府任職13年來最大筆的單一捐款，期盼完工後成為蘆洲區新地標、市民休憩活動的好所在，營造共榮共好的生活圈。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，疫情期間收到將近36億以上善款，度過疫情艱困時刻，但這當中再大筆的金額跟捐獻，都跟這筆6.6億元金額善款不同，可說是民間團體捐贈的最大金額，也是他到新北市政府任職13年來最大筆的單一捐款，雖說不一定是絕後，但可說是空前；強調湧蓮寺不但是地方信仰中心也是宗教文化的帶動者，更是公益慈善的發揚者，所以每次到蘆洲必來湧蓮寺參拜，祈求地方平安。
施工單位表示，配合蘆洲地區近年人口快速成長，市府特別將原本位於三民高中捷運站旁的平面機車停車場興建立體化公益大樓，工程總經費約16.03億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元、中央補助2.43億元，市府自籌7億元，將興建地上9層、地下3層，地下層可提供500個機車停車位和85個汽車停車位，地下停車場並增建可以直通捷運三民高中站的連通道，地面則分別設置托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、藝文展覽區及綜合球場，預計於2026年3月完工，多功能大樓更能滿足廣大信眾與居民需求，也能提昇蘆洲在地生活和遊憩品質。