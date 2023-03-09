台股翻黑終場下跌47點！傳產股穩盤、觀光航空股漲聲響起
美股昨（8）日漲多跌少，台北股市今（9）日開高走低，早盤一度上漲至15878.75點，盤中震盪翻黑，終場下跌47.54點，收在最低點15770.66點，跌幅0.30%，成交金額新台幣2520.71億元，權值王台積電終場小漲1元，來到522元，漲幅0.19%，其他電子股走勢分歧，傳產股則成穩盤要角，觀光航空股則在政策利多加持下表現亮眼。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數8日下跌58.06點，或0.18%，收32798.4點；那斯達克指數上漲45.67點，或0.4%，收11576點；標普500指數上漲5.64點，0.14%，收 3992.01點；費城半導體指數上漲78.97點，或2.67%，收3041.39點。
台北股市今日開高走低，加權指數以15827.98點開出，早盤漲逾60點，高點在15878.75點，盤中震盪翻黑，終場下跌47.54點，收在最低點15770.66點，跌幅0.30%，成交金額新台幣2520.71億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電終場小漲1元，來到522元，漲幅0.19%。同樣為晶圓代工的聯電漲約0.77%，世界先進跌近1%、力積電漲0.57%。其他重要電子股，如聯發科、旺宏、台達電、大立光走跌。
另外，恢復兩岸直航有譜，加上3月20日起確診輕症免隔離等利多影響下，觀光航空股今日表現亮眼，鳳凰、易飛網、山富上漲2至4%，航空雙雄長榮漲逾1%，華航則上漲超過3%。至於傳產股則成穩盤要角，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲逾1至3%。