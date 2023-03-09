德基水庫水位15天下降13% 盧秀燕建議中央水情由藍轉綠
中部地區水情日益嚴峻，台中市德基水庫2周水位下降13%，台中市長盧秀燕今在行政院會提出警示，水情已明顯進入吃緊狀態，建議中央將燈號由藍燈轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門也可依燈號加強水資源調度、提早做好應對措施。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（9）日列席行政院會時，針對水情提出3項建議，一、台中水情由藍燈轉綠燈，不僅符合現況也提醒民眾節約用水；二、盼盡速核准烏日水資源中心計畫及經費，藉由再生水供應工業用水，避免排擠民生用水；三、再度提醒中央，若加強水力發電，須兼顧民生用水需求，做好調配工作。
上月22日盧秀燕到德基水庫視察時，水庫蓄水量是80%，如今已降到67%，中部地區水情明顯進入吃緊狀態。她指出，農業灌溉用水更是嚴峻，中市20多個農田水利工作站全都在輪灌，無法充分供水。
從德基水庫蓄水量下降速度觀察，盧秀燕認為未來水情將越發吃緊，除了建議燈號轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門依燈號加強水資源調度，遠程更要全面因應極端氣候帶來的影響。台中烏日水資源中心多年前取得用地、3年前環評也已通過，中央應該盡速核准工作計畫及相關經費，好早日產出再生水供給工業用水，以減少工業用水排擠民生用水。
上周院會盧秀燕即已提醒，莫為發電浪費珍貴的水資源，她今天特別感謝經濟部長王美花正面回應，王美花也再度強調，必會交代台電跟水利署做好調配工作。