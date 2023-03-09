只有3天！全家特濃拿鐵「買1送1」 霜淇淋25元口味任搭
把握本週溫暖好天氣，全家3/10至3/12三天限定優惠，使用全盈+PAY支付，享有大杯特濃拿鐵（冰熱不限）買一送一，並且Fami!ce霜淇淋不限口味任搭買一送一，無論是新出的「抹茶霜淇淋」口味，還是常規鮮奶霜淇淋，平均下來單支只要25元，適合三五好友出遊一起品嘗！同時，7-11自3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家近期推出春日抹茶霜淇淋新品，使用日本靜岡抹茶製成，口感滑順並帶有濃厚茶香，本週3/10至3/12三天，全盈+PAY支付享有買一送一優惠，且口味可任搭，平均單支只要25元就能開吃，還有Let’ s Café特濃拿鐵買一送一優惠，另外私品茶系列中的熱杏仁茶也推出單杯特價45元優惠價，早晚溫差大，傍晚來一杯溫熱飲品最適合，外出旅遊的朋友們一定要把握！
喜歡霜淇淋的朋友也別錯過，即日起至3/12止Häagen-Dazs-藍莓塔脆皮雪糕、藍莓塔冰淇淋迷你杯單件特價79元（原價115元），濃郁的藍莓冰淇淋，融合酸甜藍莓醬及塔皮碎塊，就像完整還原藍莓塔一樣！另外還有大人小孩都愛的日清奶油/巧克力三明治餅乾也享2件59元優惠(原價45元/單件)，最後，假日微醺必備也不能少，推出包含Sour3沙瓦-蘋果風味2罐78元、海尼根星銀啤酒第2件5折、虎牌啤酒485ml買二送一等酒類優惠活動。
7-11則推出咖啡促銷幫中華隊加油，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP同步發動好康，3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。