奧斯卡入圍影片速讀！《媽的》PK《阿凡達》　黑馬是它

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《伊尼舍林的女妖》以住在伊尼舍林島的兩位多年好友，一方突然提出絕交請求，另一人覺得莫名其妙，內心受傷、無助轉為憤怒，衝突一觸即發，來暗喻愛爾蘭內戰，黑色幽默、諷諭歷史的手法十足惡趣味，看似通俗的劇本實則充滿警世意味，導演馬丁麥克唐納說：「我希望這部電影能提醒人們，做出一個錯誤的決定會產生深遠的影響...也許我們可以面對它，不要再嘗試走那條路。」
《西線無戰事》描述第一次世界大戰爆發3年後，一名17歲年輕德國士兵與同袍前往西部戰線，從滿腔熱血到澈底絕望、懊悔，以及看遍戰火下人性卑微、光輝的歷經，特別的是，本片以德國視角，平實呈現戰場上轟炸與砲火，壕溝戰的血腥與骯髒，不以說教探討好戰、反戰的意義，把反思留給觀眾。該片在爛番茄網站獲得92%新鮮度，平均分數8.2，代表德國角逐本屆奧斯卡最佳國際影片，不僅順利入圍，還提名最佳影片，因為符合奧斯卡口味，被視為黑馬。
《法貝爾曼》為大導演史蒂芬史匹柏根據自己童年改編的半自傳作品，也是給電影人的一封情書，甫在今年金球獎奪下戲劇類最佳影片、最佳導演大獎，本片描述電影製片人薩米法貝爾曼成長及投身電影界的歷程；一名年輕人發現了令人震驚的家庭祕密，並探討電影的魔力是如何幫助我們看到關於其他人和自己的真實面貌。76歲史蒂芬史匹柏反璞歸真，分享父母婚姻破裂的故事，據悉，他邊拍邊哭，完成這部掏心掏肺的家庭電影。
《TÁR塔爾》講述被視為現今世上仍活著、最偉大作曲家（指揮家）莉迪亞塔爾（Lyndia Tár）的故事，而其實這是導演陶德菲爾德所虛構，並非真人真事，但觀眾在看了電影後依然分不清楚哪些是虛、哪些是實，莉迪亞塔爾是有偏執人格的女同性戀者，她極力撇除性別討論，以及MeToo運動後對於取消文化的抵制，因為那些言行不一、政治不正確的人，即使是各行各業佼佼者，都難逃被抵制下台的命運。奧斯卡影后凱特布蘭琪在本片從巔峰到下墜，再次展現神級演技，詮釋德國知名管弦樂團史上首位女性首席指揮家，入魂的表演讓人看得嘆為觀止。
《瘋狂富作用》敘述名模雅雅和男友卡爾正因感情問題苦惱，受邀參加一場豪華遊輪之旅，認識一群花錢不手軟的超級富豪。然而，突如其來的暴風雨導致遊輪沉沒，雅雅、卡爾、一群富翁及一名清潔工漂流到荒島上。突然間，階級制度顛倒，一場失控的生存風暴也隨即展開。本片為《抓狂美術館》鬼才導演魯本奧斯倫又一諷刺作品，擅長描寫人性、社會現象的他，此次延續犀利、挑釁、一針見血的手法，諷刺性別、階級和貧富，本片拿下坎城影展最佳影片金棕櫚獎。
《阿凡達：水之道》堪稱是詹姆斯柯麥隆再次於世界影史寫下新頁的野心之作，耗時13年雕琢完成3個多小時的作品，延續潘多拉星球的世界觀，從森林到海洋，高超的拍攝技術和電腦特效炫目又到位，視聽饗宴超越首集，但柯麥隆沒有讓劇情空洞化，家庭與家族、納美人和人類的衝突，人性的刻劃，精準牽動人心，交出蕩氣迴腸、留名青史的史詩大作，本片全球票房已達20億美元（約615億台幣），柯麥隆再度拍出票房、口碑雙贏的電影，創下自己人生的紀錄。
《貓王艾維斯》為改編美國已故傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普利斯萊（Elvis Presley）的傳記電影，別於其他傳記片，該片以經紀人湯姆帕克上校角度，看貓王從崛起到殞落，期間伴隨著美國不斷變化的文化景觀與喪失純真的背景，20多年的時間跨度，貓王和經紀人從合作到撕破臉，兩人最終就是一把依靠彼此賺錢的雙面刃，飾演貓王的奧斯汀巴特勒，出神入化的表演，讓這部電影沒有他完成無法成立。
《捍衛戰士：獨行俠》與首集相隔長達36年，卻無痕還原男主角湯姆克魯斯及配角80年代的魅力至今，新舊角色交手碰撞的火花、情懷，老影迷的激動難以用筆墨形容，劇組捨棄電腦動畫，以真實人機拍攝空戰片段，加上現今革新技術的加持，使本片評價被公認超越前集，沒了鴻溝的阻礙，接收的感動最為直接，這也反映在票房上，該片為去年票房王者，全球票房逼近15億美元（約461億台幣），讓湯姆克魯斯從影生涯代表作再添一部。
《女人悄悄話》改編自2018年同名小說，描述一群女性門諾教徒發現被多位男性使用動物鎮定劑性侵，爲了保護自己和女兒決定籌措資金逃離，不識字的她們選在男性離家的兩天內，以投票的方式決定要一走了之還是留下來對抗加害者，去與留都是難題。本片是所有入圍影片唯一一部主講女性意識的小品電影，實屬難得與驚喜，抱走最佳影片的機率不高，不過唯二提名的改編劇本獎有機會。