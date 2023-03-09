就業艱難！挽救疲弱經濟　中國地攤小販回歸

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面對就業市場壓力漸增，加上政府政策放鬆，允許「有序」擺攤，不少20.30歲的青壯年都紛紛轉向街頭謀生，也確實有人做的不錯，有部分商販希望在下班後兼職，另有部分則希望成為全職小販，不想回辦公室工作。專家認為，雖然擺攤有望活躍氛圍、創造非傳統就業機會，但能刺激經濟增長到什麼程度、又能持續多久則是未知數。
上海復旦大學經濟學院教授石磊（ Shi Lei，音譯）表示，街頭攤販就是一種空間的再利用，如何刺激經濟復甦和消費，對每個城市來說都是緊迫的問題，而清零政策的退出則為地攤經濟提供了機會：「雖然街頭擺攤不是一個城市經濟增長可以依賴的東西，但確實有助於提高收入，尤其是對那些薪資下降的人，也不會給政府帶來負擔。」
曾在私營企業擔任出納人員的熊姓女子透露，自己上一份工作月收入不到 8000 元，現在雖然收入不穩定，但生意好的時侯，1天有機會賺進超過1千元，還享有更多的自由，而且隨著天氣變暖，相信生意會更好。
不過，浙江同濟科技職業學院的王輝（Wang Hui，音譯）教授則分析，地攤經濟回歸在為弱勢群體提供支持的同時，也可能帶來一系列挑戰，包含整體規劃和市場服務不足，監管機構與攤商的衝突、販售商品同質性過高等等。有上海攤販就指出，政府雖允許在指定攤位做生意，但大多數指定區域，每個攤位每天要收幾百元，不是筆小數目，因為當天生意不好，很可能全部營收都要拿去付擺攤費。