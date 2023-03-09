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伊能靜過生日「秦昊不在身邊」　55歲大素顏長相曝光

▲伊能靜迎來55歲生日，老公秦昊沒一起慶祝。（圖／記者葉政勳攝）
▲伊能靜迎來55歲生日，老公秦昊沒一起慶祝。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

54歲伊能靜先前發布眼眶含淚的短片，倔強表示「（眼淚）掉下來就輸了」，被聯想與小10歲大陸男星秦昊7年婚變，她事後發聲明闢謠，強調婚姻沒問題。伊能靜4日過55歲生日，剛從蘇美島回家的她，在微博分享一段訴說心境的短片，「我决定慢下來」，網友卻把重點放在秦昊沒陪老婆切蛋糕的畫面。

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▲半百伊能靜保養得宜。（圖／翻攝自伊能靜臉書）
▲半百伊能靜保養得宜。（圖／翻攝自伊能靜臉書）
伊能靜表示，度假回來，才發現過去3年的節奏太快，參加《乘風破浪的姐姐》、為了移居上海重新找房子、銜接女兒的幼兒園教育、關心兒子的交友及身體狀況，「今年生日為自己許的願望是慢下來，好好跟自己相處，我們不一定要當女神，但我們一定要是我們自己。」

▲伊能靜和女兒慶生。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲伊能靜和女兒慶生。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲伊能靜的生日蛋糕。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲伊能靜的生日蛋糕。（圖／翻攝自伊能靜微博）
影片中一幕，伊能靜和愛女米粒一起切蛋糕，身旁不見老公秦昊，網友留言問：「秦昊呢？砍胳膊去了嗎」、「昊哥呢？他不幫忙？」有人回覆，秦昊正在拍戲，一家才沒能一起過生日。

▲▼伊能靜的生日蛋糕。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲▼伊能靜可以不當女神，只做自己。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲▼伊能靜可以不當女神，只做自己。（圖／翻攝自伊能靜微博）
伊能靜去年12月中返台受訪時說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」

▲伊能靜（前）與秦昊吃宵夜，享受兩人時光。（圖／伊能靜小紅書）
▲伊能靜表示，到了這個年紀和狀態，假如和秦昊真的發生了什麼事，自己一定會講。（圖／翻攝自伊能小紅書）
談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。

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