瘋TikTok險害命！美大學生發起「灌酒挑戰」　近30人送醫

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由於中毒學生過多，當地消防局接獲了28個救護車請求，甚至為此建立了一個特別工作小組。當地警方表示，所有人送至醫院接受治療後，已無生命危險。另外據報告，有2名未成年人因飲酒而被逮捕。
「斷片狂飲加侖」，又以英文縮寫「博格」（BORGs）稱呼，是近來在TikTok十分流行的灌酒跳戰，挑戰者在現場進行混酒，並且一口起喝下至少1加侖（約3785毫升）的伏特加混酒才算挑戰成功，不過常有挑戰者不勝酒力，喝到斷片。
麻薩諸塞大學阿默斯特分校發出聲明表示，這次事件是該校首次發現有學生在校外發起BORG挑戰。校方表示，將對該派對活動進行評估，未來計劃採取措施改善飲酒教育課程，防範過量飲酒行為。
「布拉尼狂歡」是每年聖派翠克節（St. Patrick’s Day）前安赫斯特鎮的派對週末，常常吸引數千名大學生參加酗酒。未成年人飲酒在麻州是非法行為，麻州各大學對此也有嚴格規定，違規者甚至可能會面臨停學乃至退學的懲罰。
不過這已經不是第一次學生發起TikTok挑戰引起校方注意，先前在法國青少年之間，出現的一項「傷痕（cicatrice）挑戰」，不僅引起校方注意，法國參議院甚至通過提案，將由委員會調查抖音的爭議。