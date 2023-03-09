電眼校花「畢業後養豬」！工作反差照爆紅：爸媽都支持

瘋TikTok險害命！美大學生發起「灌酒挑戰」　近30人送醫

▲又傳出民眾嘗試TikTok挑戰，危及生命安全（圖／美聯社）
▲又傳出民眾嘗試TikTok挑戰，危及生命安全（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自從字節跳動（ByteDance）公司旗下短影音社群平台TikTok（中國版為抖音）成為年輕族群經常使用的社群軟體後，就時常傳出有年輕人因為跟風TikTok上的「挑戰」而危及到生命安全。美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（UMass Amherst）一群學生最近因為發起TikTok的灌酒挑戰「斷片狂飲加侖」，引發約30名大學生集體酒精中毒，當局隨即派28輛救護車將學生送醫，所幸無人危及生命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，這起事件發生在3月4日，一群大學生當時參加「布拉尼狂歡節」時，攜帶裝有酒精、電解質、調味劑和水等物品，在現場發起了最近在TikTok十分流行的「斷片狂飲加侖」（blackout rage gallons），引起了28名學生集體酒精中毒。

由於中毒學生過多，當地消防局接獲了28個救護車請求，甚至為此建立了一個特別工作小組。當地警方表示，所有人送至醫院接受治療後，已無生命危險。另外據報告，有2名未成年人因飲酒而被逮捕。

「斷片狂飲加侖」，又以英文縮寫「博格」（BORGs）稱呼，是近來在TikTok十分流行的灌酒跳戰，挑戰者在現場進行混酒，並且一口起喝下至少1加侖（約3785毫升）的伏特加混酒才算挑戰成功，不過常有挑戰者不勝酒力，喝到斷片。

麻薩諸塞大學阿默斯特分校發出聲明表示，這次事件是該校首次發現有學生在校外發起BORG挑戰。校方表示，將對該派對活動進行評估，未來計劃採取措施改善飲酒教育課程，防範過量飲酒行為。

「布拉尼狂歡」是每年聖派翠克節（St. Patrick’s Day）前安赫斯特鎮的派對週末，常常吸引數千名大學生參加酗酒。未成年人飲酒在麻州是非法行為，麻州各大學對此也有嚴格規定，違規者甚至可能會面臨停學乃至退學的懲罰。

不過這已經不是第一次學生發起TikTok挑戰引起校方注意，先前在法國青少年之間，出現的一項「傷痕（cicatrice）挑戰」，不僅引起校方注意，法國參議院甚至通過提案，將由委員會調查抖音的爭議。

TikTok新風潮！舒緩週日恐慌症　「極簡化週一」盛行

瘋TikTok險害命！墨國學童試「鎮定劑挑戰」　15人全送醫

又掀歪風！青少年迷TikTok「傷痕挑戰」　自虐捏臉醫示警

上榜沒好下場？胡潤百富榜如成殺豬榜　富豪紛紛鋃鐺入獄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀