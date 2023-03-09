副市長秘書側錄議員惹議　王明鉅今於議會道歉

桃園市議會今（9）日進行臨時動議，民進黨議員再度抨擊日前副市長王明鉅秘書拍攝議員質詢並PO上社群網站進行批評一事，此舉也引發國民黨議員群起反擊，最後議長邱奕勝請王明鉅再次向議員道歉後結束今天的論戰。市長張善政會後受訪時強調，同仁如果有疏忽之處，會要求改進。
記者李春台／桃園報導
民進黨新科議員黃瓊慧表示，現在她只要在議事堂發言，都要注意背後是否有人在錄影，今天還特別穿得漂亮一點，因為很擔心自己又會「上鏡頭」。針對日前王明鉅秘書在議會側錄議員，又放上網路進行批評一事，黃瓊慧指出，議員在議事堂是來監督市府，而不是由市府來監督議員。黃瓊慧同時也對昨天有民眾團體旁聽時進行錄影表達不滿。
國民黨市議員詹江村反駁表示，改朝換代也不要雙標，當年民進黨成立的在地聯盟，不也都在旁聽席對議員拍照批評，為何現在改朝換代後，反而就不允許旁聽席錄影、直播了。詹江村強調，旁聽席是否可以錄影、拍照他沒有特別的想法，只是希望不要雙標得太過分。
國民黨市議員舒翠玲表示，是議長以前太大度量了，以前質詢時民進黨的前議員、國策顧問在上面（旁聽席）咆哮、罵三字經等都沒有處理，好言相勸請他們離開，結果現在只是錄個影就可以大作文章。舒翠玲表示，既然旁聽席都公開讓民眾來了，為何不能錄音錄影？自己坦蕩蕩，不怕被監督，隨便人家怎麼錄影都無所謂。
邱奕勝最後請王明鉅向議員道歉，王明鉅隨後向在場議員表示，自己的秘書經驗不足判斷失準，做得不好向大家道歉，也保證以後絕對不會再犯，並要求她要對自己的言行要檢點。會後張善政受訪時表示，在議會中尊重議員是任何人都要有的禮數，同仁如果有疏忽之處，會要求改進。剛剛王副市長也在議會中向議員道歉了，至於議會對於旁聽席錄音錄影的相關規定，他尊重議會的決定。