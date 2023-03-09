生孩子靠男人也行！日本教授成功以「雄性細胞」培育卵子
日本大阪大學的林克彥（Katsuhiko Hayashi）教授，成功利用雄性老鼠的細胞培育出卵子，並順利誕生出7隻擁有兩個爸爸的幼鼠。林克彥表示，目前這技術還在初步研究階段，「雄性卵子」的品質不穩定，但他認為在10年內應該可以克服技術困難，屆時理論上便可以應用在人類身上，讓同性伴侶也能夠擁有「自己的」孩子。當然，前提是社會能夠接受的話。
記者倪浩軒/綜合報導
林克彥教授昨日在英國倫敦舉行的人類基因組編輯國際峰會上，向外發表了這項研究成果。研究團隊先從雄鼠上取出皮膚細胞，再將其轉換為幹細胞，然後刪除Y染色體，複製X染色體，再將兩個X染色體「黏」在一起，從而產生出擁有兩個X的iPS幹細胞，可以當成卵子來使用。
林克彥指出，過程中最關鍵的就是複製X染色體，目前技術還在初步發展階段，用此法培育的600個胚胎只誕生了7隻幼鼠，成功率約1％。林克彥認為，10年內有望取得技術突破，屆時就可以將這技術安全運用在人類上。
林克彥表示，到那時候，一個男子用自己的精子，再與用他自己細胞所創造出來的「卵子」受精，從而創造出嬰兒，技術上是可行的。也就是說，男人可以「獨立生育」出嬰兒，男男同性伴侶也可以擁有「自己的」小孩。
不過林克彥也坦承，他個人並不贊成讓男人「獨立生育」嬰兒的想法，即便技術可行，社會也未必能夠接受。另外有科學家認為，要將在老鼠實驗中成功的生殖技術，轉嫁應用在人類身上，將會面臨很多挑戰，很難說要花多少年才能夠成功。