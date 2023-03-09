內幕／打外交牌助攻賴清德　蔡英文赴美會麥卡錫2原因曝

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蔡英文將在明年5月卸任，在最後的一年多任期當中，如何鞏固近6年來的外交成果，勢必牽動2024年總統大選民進黨候選人的選情，各界也都關注被視為外交談判高手的蔡英文，在「台美關係史上最好」之際，能否再有重大外交突破。
消息指出，蔡英文預計將在3月底前往瓜地馬拉和貝里斯訪問，並將在去回程分別過境美東紐約、美西加州。其中，在加州的行程中，會與麥卡錫會晤，並可能在雷根圖書館發表演說；另外，也確定會安排4場僑宴，凝聚海外僑胞。
據了解，日前外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺等深獲蔡英文信任的國安高層赴華府AIT總部，即是針對蔡英文訪美進行細部溝通。
其實，蔡英文與麥卡錫會面一事，外交系統磋商許久，最初有麥卡錫來台，比照接待裴洛西規格的安排陸續研議中。不過在考量國際局勢，以及蔡英文整體行程安排規劃後，雙方認為由蔡英文訪問中美洲友邦，並在過境美國時會面，是最妥適的安排。
去年8月，時任美國眾議員議長裴洛西訪台，政壇相當關注，就連社會輿論都相當轟動。不過裴洛西離台後，中國在台灣周圍大規模軍演，讓部分國人感到不安，並對執政團隊失去信任，成為民進黨在去年底地方選舉慘敗的原因。
然而，鞏固外交、堅守民主價值本是政府重要工作，並不可能因為中國的蠻橫就「外交休兵」，這也讓此次「蔡麥會」的安排一度卡關。
最終，在台美高層溝通研商後，雙方認同由蔡英文出訪，並在美國會見麥卡錫，可以避免近距離激怒中國，且蔡英文還可以率領台灣登上國際舞台，曝光絕對比裴洛西訪台時更多，如此國人會有感再一次的外交突破，可謂一舉兩得。
知情人士表示，蔡英文決定訪美與麥卡錫會面，而非在台灣接見麥卡錫，代表在推動對美關係進展時，也考量避免激怒中國。這也打臉在野黨批評民進黨執政「完全靠攏美國」的說法，更代表即便不像馬英九親中，蔡英文依然積極處理與中國的關係。
黨政人士分析，我國元首踏上美國土地，並與美國總統第二順位繼承人、眾議院議長麥卡錫見面，等同美國默認與台灣是「準邦交」概念。即便台灣的國際處境問題並無法馬上完全解決，但美國此舉將能讓全世界民主同盟國家更積極與台灣交往。
知情人士表示，距離明年總統大選僅剩不到一年，蔡英文無不希望能夠順利交棒，讓民進黨繼續執政，自己的政策才有延續可能，也能在卸任後仍保有一定影響力。鞏固外交是2020年蔡英文能夠連任並且大勝的重要原因，面對2024總統大選，即使不能再競選連任，蔡英文再打出外交牌，無疑是對賴清德最好的助攻。