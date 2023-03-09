白色情人節安太座！7-11大杯咖啡買1送1 冰淇淋紅茶33元
浪漫白色情人節即將到來，7-11推出限定優惠助你安太座，首先3/10至3/14門市買大杯熱卡布奇諾咖啡、冰淇淋紅茶享買1送1；3/12至3/16行動隨時取一口氣推大杯熱卡布奇諾咖啡、冰淇淋紅茶、冰精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶同品項買5送2，透過APP轉贈給心愛對象，可別忘了加上真情告白，還能加碼獲得大杯卡布奇諾買1送1賣場連結！同時全台首間法式飲料「慕咔Mueka」慶開幕，不僅四款飲品買1送1，還加贈鮮花陪你過情人節！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11情人節專屬優惠，3/10至3/14限時5天門市買「大杯熱卡布奇諾咖啡」、「冰淇淋紅茶」皆享買一送一，換算下來冰淇淋紅茶僅33元就能開喝，若是加上自帶杯折5元活動，只要28元就能享用美味飲品，甜甜冰淇淋搭配回甘紅茶，讓心情一路好到情人節當天！
至於APP行動隨時取，則是在3/12至3/16推出，CITY CAFE 大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項買5送2，若還沒品嘗過新上市的珍珠奶茶可千萬別過。將咖啡轉贈送給心愛的人後，也要記得按下「通知朋友」即可選擇貼圖賀卡，寫下想說的文字傳送給對方，且購買情人節告白咖啡案型並完成轉贈分享，還可再獲得隨時取CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結。
同時，本周末3/10（五）至3/12（日），法式飲品「慕咔Mueka」在台中中心大學附近慶祝開幕，祭出招牌提拉米蘇、玫瑰蜜桃慕斯等4款飲品買一送一的優惠，在加碼只要買飲料就可以領取鮮花，一整組打包送給心儀的對象，浪漫儀式感滿分！