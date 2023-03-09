電眼校花「畢業後養豬」！工作反差照爆紅：爸媽都支持

俄大規模空襲烏克蘭！飛彈炸毀能源設施與民宅　多地停電

▲俄羅斯軍方今日對烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭全境多處因此停電。圖為空襲後的基輔街頭，男子捧著裝滿玻璃碎片的盒子行走。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯軍方今日對烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭全境多處因此停電。圖為空襲後的基輔街頭，男子捧著裝滿玻璃碎片的盒子行走。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯軍方今（9）日向烏克蘭多地發動大規模空襲，從北部大城哈爾科夫（Kharkiv）到南部港市敖德薩（Odesa），西部的日托米爾（Zhytomyr）到首都基輔（Kyiv），都遭到飛彈轟炸。飛彈似乎瞄準的是各地的能源設施，造成多處停電，但是也有許多民宅被炸毀，相關傷亡還在統計，據信這次空襲是自1月底來，俄軍最大規模的一次行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，轟炸範圍內的烏克蘭城市多處停電，烏克蘭軍方宣稱俄羅斯共發射了81發導彈，包括首都基輔也遭襲，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，基輔約有40％的民眾因轟炸無電可用，空襲主要集中在城市的西部和南部。

而烏克蘭各地城市均回報有民宅遭到波及，造成民眾因此死傷，不過目前尚未有詳細傷亡統計。烏克蘭軍方或當地民兵也發動反擊，由俄羅斯佔領的紮波羅熱市（Zaporizhzhia）供電被切斷，俄羅斯官員表示，烏克蘭切斷佔領區供電的行為，是一種嚴重「挑釁」。

俄烏戰爭似乎已經變成一場持久的消耗戰，雙方在巴赫姆特（Bakhmut）持續鏖戰，彈藥與士兵生命都不斷消逝。美國情報認為，俄羅斯軍隊的實力難以在今年取得重大進展，但假如蒲亭認為戰爭繼續符合俄羅斯最佳利益，那這場仗恐怕還要打上數年。

生孩子靠男人也行！日本教授成功以「雄性細胞」培育卵子

就業艱難！挽救疲弱經濟　中國地攤小販回歸

影／憂成下個烏克蘭！力抗俄勢力干政　喬治亞接連爆示威

瘋TikTok險害命！美大學生發起「灌酒挑戰」　近30人送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀