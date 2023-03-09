俄大規模空襲烏克蘭！飛彈炸毀能源設施與民宅 多地停電
俄羅斯軍方今（9）日向烏克蘭多地發動大規模空襲，從北部大城哈爾科夫（Kharkiv）到南部港市敖德薩（Odesa），西部的日托米爾（Zhytomyr）到首都基輔（Kyiv），都遭到飛彈轟炸。飛彈似乎瞄準的是各地的能源設施，造成多處停電，但是也有許多民宅被炸毀，相關傷亡還在統計，據信這次空襲是自1月底來，俄軍最大規模的一次行動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，轟炸範圍內的烏克蘭城市多處停電，烏克蘭軍方宣稱俄羅斯共發射了81發導彈，包括首都基輔也遭襲，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，基輔約有40％的民眾因轟炸無電可用，空襲主要集中在城市的西部和南部。
而烏克蘭各地城市均回報有民宅遭到波及，造成民眾因此死傷，不過目前尚未有詳細傷亡統計。烏克蘭軍方或當地民兵也發動反擊，由俄羅斯佔領的紮波羅熱市（Zaporizhzhia）供電被切斷，俄羅斯官員表示，烏克蘭切斷佔領區供電的行為，是一種嚴重「挑釁」。
俄烏戰爭似乎已經變成一場持久的消耗戰，雙方在巴赫姆特（Bakhmut）持續鏖戰，彈藥與士兵生命都不斷消逝。美國情報認為，俄羅斯軍隊的實力難以在今年取得重大進展，但假如蒲亭認為戰爭繼續符合俄羅斯最佳利益，那這場仗恐怕還要打上數年。