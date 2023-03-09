福原愛「16歲舊照」出土！驚人對比曝 網嚇：完全認不出
「日本桌球天后」福原愛2021年爆婚內出軌，和前夫江宏傑離婚，形象瞬間一落千丈，她在風波過去之後積極拼復出，近日甚至宣布進軍元宇宙，推出限量3999個數位收藏產品，讓喜歡她的粉絲收藏，未料開售後業績慘淡，1個都沒賣出去，而她昨（8）日也曬出自己16歲舊照，祝福大家女神節快樂，看起來絲毫沒受到打擊。
記者賴禹妡/台北報導
福原愛昨日在微博曬出照片，只見她手上拿著雜誌，封面正是16歲時的舊照，不僅臉上還有招牌嬰兒肥，還頂著一頭俏麗短髮，清秀五官藏著一股稚氣，對比現今差異甚大，她也在貼文處祝福大家國際婦女節快樂。
照片曝光後，中國網友紛紛驚呼，福原愛現在和16歲時的模樣差異實在太大，根本認不出來，「那個愛哭鼻子的女孩長大了」，也有網友直言，「還是覺得愛醬有瀏海更漂亮更年輕」、「短頭髮好看」、「還是有嬰兒肥的時候漂亮」。
福原愛在2月底宣布進軍元宇宙，將在FanFirst平台發行「數字人」虛擬商品，還限量3999個，每個要價399元人民幣（約1763元新台幣），沒想到3月1日開賣，一週後從平台APP上看到，該商品1個都沒賣出去，貌似連中國粉絲都沒有掏錢包支持，可見人氣受到嚴重影響。