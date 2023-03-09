示威抗議後　喬治亞撤回爭議的「外國代理人」法案

喬治亞國會近日通過「外國代理人」法案首讀，引發民眾不滿，接連走上街頭示威，甚至與警察爆發激烈肢體衝突。而在示威抗議過後，喬治亞執政黨今（9）日宣布撤回具爭議的「外國代理人」法案，以減少社會的對抗。
記者倪浩軒/綜合報導
在喬治亞引發抗議的「外國代理人」法案，內容包括要求非政府組織和從事印刷、線上、廣播媒體在內的組織，如果年收入20％以上來自國外資助，就必須註冊為外國代理人，否則將面臨罰款。此外，法案還將「外國影響力代理人」的範圍擴大到個人，對不遵守規定者的處罰，也從罰款進一步提高到最高5年的有期徒刑。
喬治亞原是前蘇聯的加盟國之一，如今國內也處於親歐和親俄的分歧之中，而「外國代理人」法案被喬治亞的親歐人士視為是「俄羅斯法律」，認為該法案會阻礙喬治亞加入歐盟，因此許多民眾走上街頭抗議。
警方動用催淚瓦斯與高壓水柱驅散群眾，而在激烈的警民衝突之後，執政的喬治亞夢想黨（Georgian Dream party）宣布撤回「外國代理人」法案，且是無保留、「無條件」地撤回。
反對黨人士將此稱之為「人民的勝利」，而歐盟駐喬治亞代表則表示歡迎執政黨撤回爭議立法的決定，並呼籲喬治亞繼續改革，以取得加入歐盟的候選國資格。