不只阿滴！台灣YTR「曾在攝理教傳道」 飛韓國見鄭明析
Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開南韓邪教「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석）性侵眾多女教徒的惡行，日前YouTuber阿滴、滴妹承認曾參與攝理教教會活動，不過現已退出。如今又有網友發現台灣YouTuber「JR LEE」曾是攝理教一員，對此，他昨（8）日也在IG發表聲明，表示目前已經沒有參與教會活動，也還沒看紀錄片，更稱：「在教會遇到的人，幾乎都非常善良！」否認部分媒體報導內容，讓不少粉絲無法接受。
記者郭佩蓉/綜合報導
JR LEE在限時動態發文，表示自己從小信仰基督教，大學時期開始認真思考信仰，出社會後接觸到攝理教台灣分會「基督教福音宣教會」，曾經擔任教會的傳道一職，時間將近一年半，「我做的事情是經營團契、照顧教友、講道。我自認為此期間跟教會內的人都相處愉快、沒有發生過任何糾紛。之後因為個人職涯規劃的關係，我自請離職去經營我自己的工作和事業」。
後來疫情爆發，JR LEE為保護家人健康，沒有再參與過任何教會活動，不過仍與宣教會的教友們保持良好關係，裡面也有他關係很好的朋友，「我無法代替其他人說話，但是我個人在教會期間遇到的人，幾乎都非常善良。難免會有人跟人之間不合的時候，但是絕對沒有部分網路或新聞媒體所報導的事宜，在此跟大家說明我個人的部分」。
至於遭爆性侵女信徒的教主鄭明析，JR LEE表示以前到韓國教會拜訪時曾見到他本人，「鄭牧師每天都出現在教會，之後一天的行程大部分是勞動工作、接待來賓、運動、佈道，或是為人禱告，這是我所能分享親眼看到的客觀部分」，他當時得知鄭明析涉及性侵官司時，也有所疑慮，更曾直接打電話到教會詢問，「當時的牧師有仔細跟我說明法庭的狀況、也給我一些不同觀點的報導。主要是跟我說明提告者曾經有寫下正式的悔過書，以及過程中有人員承認偽證（抱歉，我沒有原始報導內容，但印象中是如此），也請我好好禱告。當時教會裡的牧師是有解開我的疑惑」。
不過至於最近Netflix發表的紀錄片，JR LEE坦言自己還沒看過，加上官司仍在進行，所以無法提供什麼意見和想法，請網友們見諒。最後，他也再次澄清：「我本人目前沒有參與在任何教會聚會中（含宣教會）。」或許特殊節日，像是聖誕節還是會去教會，但大部分時間都在工作室，「以一個基督徒的身分來講，我覺得相信聖經、相信主耶穌是最重要的事情。對沒有信仰的朋友，我單純希望傳達我一向在做的正向內容！」並再次感謝所有關心的人。聲明一出，不少網友無法接受，在論壇上引起熱議，「不能接受，已退追蹤」、「還沒看過紀錄片那建議先去看一下再發聲明，對訴訟案件有疑慮也建議不要詢問教會的人」、「看起來還是滿相信鄭教主」。