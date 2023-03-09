把握週六前好天氣！下週日冷氣團殺到 迎風面濕冷2天
中央氣象局指出，明（10）日各地天氣持續回暖，不過夜間及清晨溫差還是相當劇烈，西半部地區早晚高低溫相差可達攝氏10度以上，請早出晚歸的民眾務必注意保暖。綜觀未來天氣，氣象局表示，週六（3/11）前全台天氣都相當晴朗穩定，直到下週日（3/12）中午過後將有一波大陸冷氣團或強烈冷氣團等級的冷空氣南下，屆時將會大幅度轉冷，迎風面的北部、東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，下週日到下週一（3/13）水氣最多，雨勢也會比較明顯，如要外出的民眾隨身攜帶外套的同時，也別忘了要攜帶雨具。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，明天全台各地最高溫落在攝氏26到28度，西半部地區清晨最低溫約攝氏14到16度，日夜溫差超過攝氏10度以上，提醒民眾留意。天氣方面，明天全台各地呈現多雲到晴，只有東半部地區會有零星雨現象，但雨勢不多也不明顯，基本上全台都有機會呈現穩定天氣狀態。
陳伊秀表示，下週日這波冷空氣來勢洶洶，下週日晚間開始明顯降溫，預估中部以北、東北部地區最低溫僅剩攝氏12到13度，其他地區則有攝氏14到17度。下週一整天北台灣都明顯偏冷，白天最高溫只有攝氏17到18度，一直到下週二（3/14）之後冷氣團減弱，氣溫才有望慢慢回升。
氣象局預估，這波冷氣團挾帶水氣偏多，下週日下半天是水氣最多時機點，迎風面會有局部短暫雨的情況，預估一直持續到下週一上半天雨勢才會慢慢趨緩。陳伊秀也表示，未來7到10天只有北台灣會有降雨情況，中南部地區持續呈現多雲到晴天氣，只有下週日到周一水氣最旺盛期間，中部山區可能會有一點零星雨發生。