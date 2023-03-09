內需爆棚！大台中服務業過半業績重返疫前　7成喊缺工

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近一步分析，中台灣的服務業中徵才意願最高是餐飲業，其次是飯店旅宿以及運輸物流，有意徵才的企業，最缺乏的人力類型是基層人員95.5%與基層主管22.4%，最急徵的職務則為餐飲外場45.5%、餐飲內場44.3%、櫃台接待人員23.4%、門市銷售人員22.1%以及儲備幹部16.4%。
1111人力銀行公關經理李頂立指出，從經濟部統計處最新公布的數字看出，2022年底解封後，服務業的營業額高速成長，2022年12月餐飲業的營業額創下有史以來的新高875億，足足是三級警戒期間的2.3倍，零售業的營業額也不遑多讓，從三級警戒期間的2,664億，攀升至4,030億，同樣寫下新高紀錄。服務業的營業額出現爆發式的成長，緊接著要面對的就是龐大的人力缺口，1111人力銀行包含餐飲業及一般服務業，合計有23萬6千個工作機會數，相比三級警戒期間的低迷，工作機會數成長幅度高達80%，大量的職缺開出，都有待更多人力填補。
在中台灣，由中部縣市首長共同發起的「中台灣區域治理平台」，串起中部生活圈，引進投資，發展休閒旅遊帶動經濟、產業、農產品促銷與交通建設，成功串連中台灣，在「投資台灣三大方案」中，投資台中的廠商達到234家，投資金額新台幣2,816億元，在重大建設利多帶動下，發展前景看好，去年第四季台中就囊括全國11項經濟指標奪冠，景氣相對活絡。
而連續舉辦四屆的台中購物節，登錄消費金額屢創新高，帶動台中在地經濟產值大約468.21億元，創造的總體經濟效益將近675.29億元，其中餐飲類的消費金額成長約30%，旅宿類金額也成長11%，暢旺的消費力道，也帶動了服務業對人力的需求。
台中福華大飯店行銷公關企劃部協理簡若卿表示，台中福華大飯店在既有的本土飯店集團的品牌加持外，提出延攬人才的三箭政策，包含數位轉型計畫，盤點生產與服務流程中，精簡與自動化的轉型；好友樂分享，員工推薦獎勵機制，靠關係就是好關係；職場好生活，除了在原本體制下的每半年調升的制度，更重視員工生活與工作的平衡，創造勞資雙贏的職場環境。
李頂立分析，服務業是需要與人接觸互動的行業，需要高度的熱誠，也因為產業性質，往往需要長時間提供服務，因此造就需要輪班、假日工作的特性，與年輕世代重視生活工作平衡的需求容易有衝突，建議企業可以重新進行職務設計，以彈性的工作時間拆分不同的服務時段，減少長時間待命的狀況，目前已經有許多業者在作業流程中加入數位新科技，諸如線上點餐、機器人送餐、智能客服等，重新調整人力的配置，同時也建議企業，在調高薪資之外，同時賦予同仁工作上的成長願景，為工作創造成就感，才能有效留才。